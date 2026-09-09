Η ομάδα του Χρήστου Κόντη την πρώτη αγωνιστική του θεσμού απέσπασε «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ ενώ εκείνη της Χρυσούπολης είχε ηττηθεί στην έδρα με 2-0 από την ΑΕΚ.
Παρακάτω, οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:
ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης.
Νέστος Χρυσούπολης (Τ. Καβακάς): Αστράς, Μιγιέντα, Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοΐλκοβιτς, Τοπαλίδης, Γκιώνης, Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε, Σέα.
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ΟΦΗ - Νέστος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
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Η ομάδα του Χρήστου Κόντη την πρώτη αγωνιστική του θεσμού απέσπασε «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ ενώ εκείνη της Χρυσούπολης είχε ηττηθεί στην έδρα με 2-0 από την ΑΕΚ.
ΟΦΗ - Νέστος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης