ΟΦΗ - Νέστος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Ώρα Κυπέλλου για τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να υποδέχονται στο Παγκρήτιο τον Νέστο Χρυσούπολης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη την πρώτη αγωνιστική του θεσμού απέσπασε «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ ενώ εκείνη της Χρυσούπολης είχε ηττηθεί στην έδρα με 2-0 από την ΑΕΚ.



Παρακάτω, οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:



ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης.



Νέστος Χρυσούπολης (Τ. Καβακάς): Αστράς, Μιγιέντα, Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοΐλκοβιτς, Τοπαλίδης, Γκιώνης, Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε, Σέα.