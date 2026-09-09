Κβαρατσχέλια για Χρυσή Μπάλα: «Μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στους υποψήφιους»

Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια είναι μέσα στους υποψήφιους για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, με τον Γεωργιανό να δηλώνει ότι μόνο και μόνο που βρίσκεται ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους ποδοσφαιριστές είναι από μόνο του μεγάλη τιμή.

Γνωστοί έγιναν χθες οι υποψήφιοι για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας και ένας από αυτούς είναι ο αριστερός εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Χβίτσα Κβαρατσχέλια.

Ο Γεωργιανός είναι από τους καλύτερους παίκτες του γαλλικού συλλόγου, έχοντας συμβάλει τα μέγιστα για την κατάκτηση του Champions League τις δύο τελευταίες χρονιές με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε (2025, 2026).

Σε δηλώσεις που έκανε στην «L’Équipe», ο «Χβάρα» τόνισε ότι δεν είναι στο χέρι του η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, αλλά σε αυτών που ψηφίζουν, συμπληρώνοντας ότι μόνο και μόνο που βρίσκεται το όνομά του ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αυτό είναι από μόνο του μία μεγάλη τιμή.

«Δεν εξαρτάται από εμένα, αλλά από εκείνους που ψηφίζουν».

«Το να βρίσκομαι εκεί, ανάμεσα σε αστέρες του ποδοσφαίρου, αποτελεί ήδη μεγάλη χαρά», δήλωσε στη «L’Équipe» ο 25χρονος.