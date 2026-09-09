Φέτελ: «Θα χαιρόμουν πολύ να μου πάρει το ρεκόρ ο Αντονέλι»

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ δήλωσε ότι θα ήταν πολύ χαρούμενος να χάσει τον «τίτλο» του νεότερου παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 από τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είναι επικεφαλής στην κατάταξη οδηγών της τρέχουσας σεζόν.

Ύστερα από τη νίκη του στο κυριακάτικο (6/9) ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα, στο οποίο εκκίνησε από τη 19η θέση, ο 20χρονος οδηγός της Mercedes έφτασε τις επτά επιτυχίες στη χρονιά και αύξησε το προβάδισμά του έναντι του Βρετανού «ομόσταυλού» του, Τζορτζ Ράσελ στους 66 βαθμούς, ενώ απομένουν 10 αγώνες έως το τέλος του 2026. Έτσι, ο νεαρός Ιταλός βρίσκεται... καθ' οδόν για να σπάσει το ρεκόρ του Φέτελ από το 2010, με τον Γερμανό «πιλότο» να στέφεται για πρώτη φορά (σ.σ. από τις συνολικά τέσσερις) στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής στις 14 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, σε ηλικία 23 ετών, τεσσάρων μηνών και 11 ημερών.

Προκειμένου να «κλέψει» αυτό το ρεκόρ, ο Αντονέλι, ο οποίος πανηγύρισε στις 25 Αυγούστου τα 20α γενέθλιά του, πρέπει να κατακτήσει το «στέμμα» της Formula 1 πριν από τις 5 Ιανουαρίου 2030. Εάν ο τίτλος του 2026 κριθεί στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι στις 6 Δεκεμβρίου, ωστόσο αναμένεται να μεταφερθεί στην Ευρώπη, ο Αντονέλι θα είναι 20 ετών, τριών μηνών και 12 ημερών.

Αναφερόμενος στην προοπτική να χάσει το ρεκόρ που κατέχει εδώ και 16 χρόνια, ο Φέτελ ήταν αισιόδοξος για την πιθανότητα. «Όχι» δήλωσε ο 39χρονος Γερμανός σε μέσα ενημέρωσης, όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν γλυκόπικρο να χάσει το ρεκόρ του από τον Αντονέλι, και συνέχισε: «Θα ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτόν. Έχει μια απίστευτη χρονιά και υπάρχει η παλιά φράση ότι τα ρεκόρ είναι εκεί για να καταρρίπτονται. Έχει ακόμη πολλά χρόνια μπροστά του για να τα καταφέρει. Λατρεύω το άθλημα, οπότε, ως θεατής, είναι πολύ συναρπαστικό. Θα ευχόμουν οι άλλοι να επιστρέψουν και να είναι περισσότερο στη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά είμαι κάπως ανεξάρτητος και χαρούμενος γι' αυτούς, επειδή ξέρω πόση δουλειά υπάρχει πίσω από αυτό, για να επιτευχθεί. Και όποιος κερδίσει, θα το αξίζει».