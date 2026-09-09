Νίκολιτς: Το «πρώτη φορά» που έγραψε με την ΑΕΚ στο Τσάμπιονς Λιγκ!

Η νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ είχε ξεχωριστή σημασία και για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς ο Σέρβος τεχνικός κατάφερε για πρώτη φορά στην καριέρα του να ξεκινήσει με τρίποντο σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τι είχε κάνει με Παρτίζαν, Βίντι και Λοκομοτίβ Μόσχας.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα «αστέρια» και φρόντισε να κάνει την επανεμφάνισή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η νίκη (1-0) επί της ΛΑΣΚ έδωσε στην Ένωση τους πρώτους τρεις βαθμούς στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και πρόσφερε μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένας από τους ανθρώπους που δικαιούνται μεγάλο μερίδιο από τα εύσημα είναι ασφαλώς ο Μάρκο Νίκολιτς. Και το συγκεκριμένο «τρίποντο» έχει μία επιπλέον προσωπική σημασία για τον Σέρβο.

Κι αυτό, γιατί μέχρι το βράδυ απέναντι στη ΛΑΣΚ, ο 47χρονος τεχνικός δεν είχε καταφέρει ποτέ να ξεκινήσει με νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το πρώτο «ραντεβού» με την Τότεναμ

Η πρώτη εμπειρία του Νίκολιτς σε ευρωπαϊκό όμιλο ήρθε τη σεζόν 2014-15 στον πάγκο της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Οι Σέρβοι συμμετείχαν στον 3ο όμιλο του Europa League μαζί με Τότεναμ, Μπεσίκτας και Αστέρα Τρίπολης.

Το ξεκίνημα κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η Παρτίζαν υποδέχθηκε την Τότεναμ στο Βελιγράδι και κατάφερε να κρατήσει τους Λονδρέζους στο 0-0. Ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, αλλά όχι νίκη.

Μάλιστα, εκείνη η ευρωπαϊκή πορεία αποδείχθηκε δύσκολη για την Παρτίζαν, η οποία δεν κατάφερε να πανηγυρίσει «τρίποντο» στον όμιλο.

Από ήττα ξεκίνησε με τη Βίντι

Η επόμενη παρουσία του Νίκολιτς σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα και είχε... ελληνικό ενδιαφέρον.

Τη σεζόν 2018-19 ο Σέρβος είχε οδηγήσει τη Βίντι στους ομίλους του Europa League, όπου η ουγγρική ομάδα κληρώθηκε με Τσέλσι, ΠΑΟΚ και Μπάτε Μπορίσοφ.

Στην πρεμιέρα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, η Βίντι υποδέχθηκε την Μπάτε και ηττήθηκε με 2-0. Ακολούθησε νέα ήττα, με 1-0 από την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Και μετά ήρθε η... Τούμπα.

Η Βίντι πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο την 3η αγωνιστική, επικρατώντας με 2-0 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι Ούγγροι έκαναν μάλιστα το «2Χ2» απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, κερδίζοντας και στη Βουδαπέστη με 1-0.

Όρθιος στο Σάλτσμπουργκ με τη Λοκομοτίβ

Το 2020 ο Νίκολιτς έκανε το επόμενο βήμα, αυτή τη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ..

Ως προπονητής της Λοκομοτίβ Μόσχας βρέθηκε σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό όμιλο με Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σάλτσμπουργκ.

Η πρεμιέρα έγινε στις 21 Οκτωβρίου στην Αυστρία. Η Λοκομοτίβ προηγήθηκε απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, βρέθηκε στη συνέχεια πίσω με 2-1, αλλά κατάφερε να φύγει με το 2-2 χάρη στο γκολ του Λισάκοβιτς στο 75'.

Ένας πολύτιμος βαθμός, όχι όμως το «τρίποντο».

Το πρώτο...μάθημα με την ΑΕΚ

Υπήρχε, βέβαια, ακόμη μία πρεμιέρα που έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού ήρθε στον πάγκο της ίδιας της ΑΕΚ.

Την περασμένη σεζόν η Ένωση είχε φτάσει στη League Phase του Conference League και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στις 2 Οκτωβρίου 2025, στην έδρα της Τσέλιε. Εκεί η ομάδα του Νίκολιτς γνώρισε την ήττα με 3-1, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί στο παιχνίδι.

Έναν χρόνο αργότερα, όμως, η εικόνα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτή τη φορά στα «αστέρια» του Τσάμπιονς Λιγκ, η ΑΕΚ νίκησε τη ΛΑΣΚ με 1-0 και ο Σέρβος...έσπασε μία προσωπική παράδοση που τον ακολουθούσε από το 2014.