Φιλικό διπλό του Κολοσσού στο Περιστέρι με κορυφαίο τον Κρούζερ

Φιλική νίκη στην έδρα του Περιστερίου Betsson πέτυχε ο Κολοσσός Ρόδου με 82-80, με κορυφαίο τον Ρόκι Κρούζερ.

Οι δύο προπονητές είχαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα και σχήματα στο σημερινό ματς, να δουν την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει συνέχειας.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κρούζερ με 22 πόντους, ακολούθησαν οι Γουίλις (14π.) και Άπσον (11π.), ενώ για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Νίκολς (17π.) και Άντερσον (15π.).



Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-46, 56-64, 80-82.



Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (2), Φιντς 9, Πετράκης, Πέιν 5, Ιτούνας 5 (1), Γκιουζέλης, Φραϊντέλ 3, Χατζηδάκης 9, Καματερός 3 (1), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 11 (3), Άντερσον 15, Νικολαΐδης.



Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Γουίλις 14 (2), Καράμπελας, Μανιόν 7, Τσιακμάς 7, Άπσον 11, Ευσταθιάδης 2, Καλαϊτζάκης Αλ., Χρηστίδης, Καμπερίδης 8 (2), Στίβενσον 4, Μπαρνέτ 7 (1), Κρούζερ 22 (1).