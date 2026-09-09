Νέα «επένδυση» από τον ΠΑΟΚ: Μία... ανάσα από τον 18χρονο Χαπίπη της Χόρσενς

Πολύ κοντά στην απόκτηση του 18χρονου φορ Φίλιππου Χαπίπη από τη Χόρσενς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Δανία - Τι ισχύει με την περίπτωση του διεθνή επιθετικού.

Σε σημερινό (9/9) δημοσίευμα της η tipsbladet της Δανίας, αναφέρει πως ΠΑΟΚ και Χόρσενς ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του 18χρονου φορ Φίλιππου Χαπίπη, ο οποίος αγωνίζεται στην Κ19 του συλλόγου της Δανίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: «ΠΑΟΚ και Χόρσενς έχουν φτάσει σε συμφωνία για την πώλησή του, ενώ ήδη την Τετάρτη ο γεννημένος στη Δανία ποδοσφαιριστής, με ιρανικές και ελληνικές ρίζες, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στη Δανία».

Ο 18χρονος (γεννημένος το 2008) Φίλιππος Χαπίπης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δανία, έχοντας περάσει στο παρελθόν από τη ακαδημία της Νόρτζελαντ και στη συνέχεια από την AB, προτού μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι από την Β93 στην Χόρσενς, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρονται και λεπτομέρειες του deal μεταξύ των δύο συλλόγων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «θα υπογράψει με τον ΠΑΟΚ διετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν».

Τον περασμένο Μάιο, βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, με την Εθνική Νέων, όπου πραγματοποιήθηκε ο προκριματικός γύρος του ΕURO U19, όντας σταθερά στις κλήσεις της «γαλανόλευκης».

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης «προβάρει» τα ασπρόμαυρα με το deal να βρίσκεται προ των πυλών και -εφόσον ολοκληρωθεί- η μεταγραφή, ο 18χρονος φορ θα ενσωματωθεί αρχικά στην Κ19 του Δικεφάλου.