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Πρόβλημα και με Γκρέι στον ΠΑΟΚ: Εκτός για δύο εβδομάδες

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Εκτός προπονήσεων για δύο εβδομάδες τίθεται ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στον ΠΑΟΚ.

Λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του πόδι ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Μιλάνο. Από τα ευρήματα της μαγνητικής, διαπιστώθηκε περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη, με τον παίκτη να ακολουθεί το επόμενο διάστημα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στο Μιλάνο, με καθημερινές προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Unipol Forum και μετρά αντίστροφα για το επόμενο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (στις 12/9, 18:00), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μην υπολογίζει στον Γκρέι, όπως και στον επίσης τραυματία Μπριν Ταϊρί.

Υπενθυμίζεται πως ο Aμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στο φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων και αναμένεται να μείνει εκτός τουλάχιστον ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

 

Πρόβλημα και με Γκρέι στον ΠΑΟΚ: Εκτός για δύο εβδομάδες