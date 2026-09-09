Πρόβλημα και με Γκρέι στον ΠΑΟΚ: Εκτός για δύο εβδομάδες

Εκτός προπονήσεων για δύο εβδομάδες τίθεται ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στον ΠΑΟΚ.

Λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του πόδι ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Μιλάνο. Από τα ευρήματα της μαγνητικής, διαπιστώθηκε περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη, με τον παίκτη να ακολουθεί το επόμενο διάστημα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στο Μιλάνο, με καθημερινές προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Unipol Forum και μετρά αντίστροφα για το επόμενο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (στις 12/9, 18:00), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μην υπολογίζει στον Γκρέι, όπως και στον επίσης τραυματία Μπριν Ταϊρί.

Υπενθυμίζεται πως ο Aμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στο φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων και αναμένεται να μείνει εκτός τουλάχιστον ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου.