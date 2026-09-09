Η ΚΕΔ δικαιώνει τον ΠΑΟΚ για τη φάση του πέναλτι

Πέναλτι στην πολυσυζητημένη φάση του Εντιαγέ βλέπει και η ΚΕΔ του Λανουά. Πώς έγινε το λάθος...

H φάση που συζητήθηκε περισσότερο στην τρίτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας ήταν αυτή του 34ου λεπτού στον αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (3-1), στην οποία η φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι, λόγω του μαρκαρίσματος του Φαν Ντρόνγκελεν στον Ντιαγέ.

Ο ΠΑΟΚ ήδη ζήτησε συνάντηση με την ΚΕΔ προκειμένου να λάβει γνώση για το τι διημήφθει μεταξύ του διαιτητή Τσβάιερ και του VAR Mίλερ κατά την εξέταση της φάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ΚΕΔ δικαιολογούν τον καταλογισμό πέναλτι και ότι από τη στιγμή που ο διαιτητής την “έχασε”, έπρεπε ο VAR να παρέμβει.

Ωστόσο ο χρόνος της εξέτασης της φάσης από τον VAR ήταν τόσο σύντομος που μάλλον δεν επαρκούσε για τον εντοπισμό της παράβασης.

Με βάση το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο VARίστας έκανε το λάθος διότι δεν είδε από τη σωστή κάμερα τη φάση.

Το αποτέλεσμα ήταν να περάσει… αέρα τη φάση χωρίς να εντοπίσει την παράβαση από άλλες κάμερες και τελικά διαιτητές επιπέδου World Cup και Champions League να χάσουν τον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.