Audi A2 e-tron: Ανακοινώθηκαν οι τιμές στην Ελλάδα

Η Audi επέλεξε μια αρκετά πλατιά γκάμα για το νέο compact ηλεκτρικό της, με τέσσερις εκδόσεις ισχύος και τρεις επιλογές μπαταρίας.
Στη βάση συναντάμε τις εκδόσεις των 170 και 190 ίππων, οι οποίες χρησιμοποιούν μπαταρίες τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 52 και 61 kWh αντίστοιχα. Ψηλότερα τοποθετούνται οι εκδόσεις των 231 και 326 ίππων, που συνδυάζονται με μπαταρία τεχνολογίας NMC.
Φόρτιση έως 183 kW
Διαφορές ανάμεσα στις εκδόσεις συναντάμε και στην ταχυφόρτιση. Οι δύο μικρότερες φτάνουν τα 100 ή 105 kW σε DC, ενώ οι ισχυρότερες ανεβαίνουν έως τα 183 kW.
Έτσι, μια φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 24 έως 29 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση και υπό τις κατάλληλες συνθήκες φόρτισης.
Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Audi A2 e-tron:
|A2 e-tron 125 kW
|A2 e-tron 140 kW
|A2 e-tron 170 kW
|A2 e-tron 240 kW
|Ισχύς (PS)
|170
|190
|231
|326
|Ροπή (Nm)
|350
|350
|350
|545
|Μέση κατανάλωση (kWh/100 km)
|Από 13,7
|Από 12,8
|Από 13,9
|Από 14,2
|Τελική ταχύτητα (km/h)
|160
|160
|160
|200
|0-100 km/h (sec)
|8,8
|7,9
|7,0
|5,7
|Μέγιστη αυτονομία
|Έως 423 km
|Έως 515 km
|Έως 646 km
|Έως 630 km
|Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)
|52
|61
|84
|84
|Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)
|100
|105
|183
|183
|Φόρτιση 10-80%
|24 λεπτά
|26 λεπτά
|29 λεπτά
|29 λεπτά
Ψηφιακή καμπίνα και AI στην πλοήγηση
Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη ψηφιακή φιλοσοφία της Audi. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών, ενώ στο κέντρο βρίσκεται κυρτή οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το infotainment.
Στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, ηχοσύστημα Sonos με 15 ηχεία και δυνατότητα ταυτόχρονης ασύρματης φόρτισης δύο smartphones με ισχύ έως 25 W για κάθε συσκευή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το σύστημα πλοήγησης, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό της διαδρομής.
Μπορεί να δώσει ρεύμα ακόμη και στο σπίτι
Το A2 e-tron δεν περιορίζεται στη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση V2L και V2H, αποκτώντας τη δυνατότητα να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές ή να χρησιμοποιείται ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για το σπίτι.
Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, Comfort, Balanced, Efficiency και Dynamic, ενώ μέσω paddles στο τιμόνι ρυθμίζονται τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας. Προσφέρεται επίσης one-pedal driving για οδήγηση με ελάχιστη χρήση του πεντάλ του φρένου.
Το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, adaptive cruise control, ενεργή διατήρηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων, κάμερα οπισθοπορείας και ανίχνευση κόπωσης οδηγού.
Πότε ξεκινούν οι παραγγελίες στην Ελλάδα
Το νέο Audi A2 e-tron θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στο δίκτυο της Audi προγραμματίζονται έως τον Δεκέμβριο.
Τιμές Audi A2 e-tron στην Ελλάδα
|Έκδοση
|Τιμή
|A2 e-tron Inspire 170 hp
|36.980 €
|A2 e-tron Progressive 190 hp
|38.980 €
|A2 e-tron Progressive 231 hp
|42.980 €
|A2 e-tron Progressive 326 hp
|46.980 €
* Οι τιμές είναι προ επιδότησης και δεν συνυπολογίζουν το όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ούτε τυχόν πρόσθετες εμπορικές ενέργειες του εισαγωγέα.