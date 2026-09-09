Audi A2 e-tron: Ανακοινώθηκαν οι τιμές στην Ελλάδα

Το A2 επιστρέφει στην γκάμα της Audi, αυτή τη φορά με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία. Λίγες ώρες μετά την παγκόσμια παρουσίασή του, το νέο A2 e-tron παίρνει θέση και στην ελληνική αγορά, με τις παραγγελίες να ανοίγουν άμεσα και τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται πριν από το τέλος του 2026.

Η Audi επέλεξε μια αρκετά πλατιά γκάμα για το νέο compact ηλεκτρικό της, με τέσσερις εκδόσεις ισχύος και τρεις επιλογές μπαταρίας.

Στη βάση συναντάμε τις εκδόσεις των 170 και 190 ίππων, οι οποίες χρησιμοποιούν μπαταρίες τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 52 και 61 kWh αντίστοιχα. Ψηλότερα τοποθετούνται οι εκδόσεις των 231 και 326 ίππων, που συνδυάζονται με μπαταρία τεχνολογίας NMC.

Φόρτιση έως 183 kW

Διαφορές ανάμεσα στις εκδόσεις συναντάμε και στην ταχυφόρτιση. Οι δύο μικρότερες φτάνουν τα 100 ή 105 kW σε DC, ενώ οι ισχυρότερες ανεβαίνουν έως τα 183 kW.

Έτσι, μια φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 24 έως 29 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση και υπό τις κατάλληλες συνθήκες φόρτισης.

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Audi A2 e-tron:

A2 e-tron 125 kW A2 e-tron 140 kW A2 e-tron 170 kW A2 e-tron 240 kW Ισχύς (PS) 170 190 231 326 Ροπή (Nm) 350 350 350 545 Μέση κατανάλωση (kWh/100 km) Από 13,7 Από 12,8 Από 13,9 Από 14,2 Τελική ταχύτητα (km/h) 160 160 160 200 0-100 km/h (sec) 8,8 7,9 7,0 5,7 Μέγιστη αυτονομία Έως 423 km Έως 515 km Έως 646 km Έως 630 km Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 52 61 84 84 Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) 100 105 183 183 Φόρτιση 10-80% 24 λεπτά 26 λεπτά 29 λεπτά 29 λεπτά

Ψηφιακή καμπίνα και AI στην πλοήγηση

Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη ψηφιακή φιλοσοφία της Audi. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών, ενώ στο κέντρο βρίσκεται κυρτή οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το infotainment.

Στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, ηχοσύστημα Sonos με 15 ηχεία και δυνατότητα ταυτόχρονης ασύρματης φόρτισης δύο smartphones με ισχύ έως 25 W για κάθε συσκευή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το σύστημα πλοήγησης, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό της διαδρομής.

Μπορεί να δώσει ρεύμα ακόμη και στο σπίτι

Το A2 e-tron δεν περιορίζεται στη λήψη ηλεκτρικής ενέργειας. Υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση V2L και V2H, αποκτώντας τη δυνατότητα να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές ή να χρησιμοποιείται ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για το σπίτι.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, Comfort, Balanced, Efficiency και Dynamic, ενώ μέσω paddles στο τιμόνι ρυθμίζονται τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας. Προσφέρεται επίσης one-pedal driving για οδήγηση με ελάχιστη χρήση του πεντάλ του φρένου.

Το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, adaptive cruise control, ενεργή διατήρηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων, κάμερα οπισθοπορείας και ανίχνευση κόπωσης οδηγού.

Πότε ξεκινούν οι παραγγελίες στην Ελλάδα

Το νέο Audi A2 e-tron θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στο δίκτυο της Audi προγραμματίζονται έως τον Δεκέμβριο.

Τιμές Audi A2 e-tron στην Ελλάδα

Έκδοση Τιμή A2 e-tron Inspire 170 hp 36.980 € A2 e-tron Progressive 190 hp 38.980 € A2 e-tron Progressive 231 hp 42.980 € A2 e-tron Progressive 326 hp 46.980 €

* Οι τιμές είναι προ επιδότησης και δεν συνυπολογίζουν το όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ούτε τυχόν πρόσθετες εμπορικές ενέργειες του εισαγωγέα.