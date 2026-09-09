«Τι να πω τώρα;» Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε στο «που να κατέβεις κακομοίρη» της Μαρίνας Σταυράκη

Πλήθος συζητήσεων προκάλεσε το σχόλιο της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη Μαρίνας Σταυράκη κάτω από βίντεο του πρώην περιφερειάρχη Αττικής με το οποίο ο ίδιος ανακοίνωνε πως δεν πρόκειται να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή το αμέσως προσεχές διάστημα.

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;», ήταν το σχόλιο της κ. Σταυράκη με τον Γιώργο Πατούλη, μία ημέρα μετά να απαντά με δήλωσή του στην ιστοσελίδα flash.gr.

«Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες»

«Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες», είπε αρχικά ο κ. Πατούλης και συνέχισε:

«Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

«Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά», κατέληξε μιλώντας στην ιστοσελίδα.

Πηγή: newsbomb.gr