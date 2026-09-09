Προσεκτικές στο πρώτο μέρος Νάπολι και Άρσεναλ, δέχτηκε γκολ σε όλα η Παρί Σεν Ζερμέν

Από την Ιταλία ξεκινάει τους αγώνες της η φιναλίστ του περσινού Τσάμπιονς Λιγκ Άρσεναλ, η οποία ήταν η μοναδική ομάδα που έκανε το 8 στα 8 στη League Phase της περασμένης περιόδου. Η κάτοχος του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, υποδέχεται την πρωταθλήτρια εδώ και μία οκταετία στη Σλοβακία, Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Μόλις 3 ήττες για τη Νάπολι στα 13 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της με αγγλικούς συλλόγους.

Οι Πολιτάνο και Χόιλουντ έγραψαν μέσα σε ένα τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο το 0-2 για τη Νάπολι απέναντι στην Ίντερ, όμως η πρωταθλήτρια πήρε τελικά τη νίκη με 3-2 και τελευταίο γκολ στο 92’. Είχε προηγηθεί για τη Νάπολι το 1-2 από την Κόμο, ενώ η σεζόν είχε ξεκινήσει με διπλό στη Γένοβα επί της Τζένοα (2-0). Ο 29χρονος μέσος ΜακΤόμινεϊ έλειψε από το πιο πρόσφατο και θα απουσιάσει για λίγο καιρό ακόμα. Η Άρσεναλ τρέχει ένα αήττητο σερί 12 αγώνων (10 νίκες), συμπεριλαμβανομένου και του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ που κρίθηκε στα πέναλτι. Την Κυριακή βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 2’ της τοπικής μονομαχίας με την Τσέλσι, όμως μέχρι το 50’ το είχε γυρίσει σε 2-1. Τρεις ασίστ μέχρι στιγμής από τον Τζόλη, ο οποίος τροφοδοτεί Χάβερτς και Όντεγκααρντ για να βρουν δίχτυα. Με το «Χ ημιχρόνου» να έχει συνοδέψει τους 2/3 φετινούς αγώνες τους στα πρωτάθληματά τους, δεν είναι απίθανο να δούμε τις δύο αντιπάλους να ξεκαθαρίζουν τις διαφορές τους στο δεύτερο 45λεπτο. Πιο κοντά στη νίκη η φαβορί Άρσεναλ.

Χωρίς νίκη μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές η πρωταθλήτρια εδώ και μία πενταετία και με 12 τίτλους στις 14 τελευταίες σεζόν, Παρί Σεν Ζερμέν. Την Παρασκευή ηττήθηκε 1-2 από την πρωτοπόρο Μονακό, αν και προηγήθηκε στο 31’. Η ανατροπή ήρθε με γκολ στο 58’ και το 72’. Ακολουθούν δύο εκτός έδρας παιχνίδια, με Μπρεστ και Μαρσέιγ. Διαθέσιμος ξανά ο Ντίνιε, ο οποίος έχασε σχεδόν όλη την προετοιμασία λόγω της μακράς παρουσίας της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Σλόβαν πέρασε τις Ιμπέρια (Γεωργία), Μιάλμπι (Σουηδία), Τσέλιε (Σλοβενία) για να φτάσει ως τη League Phase. Σκόραρε και στα 6 ματς, ενώ δίχτυα είχε βρει και σε όλα τα φετινά παιχνίδια της μέχρι το Σάββατο, όταν και έχασε 2-0 από την Ντουνάισκα Στρέντα. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε επιβληθεί με 8-0 εκτός έδρας της Νίτρα στο Κύπελλο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δέχτηκε γκολ και στα 5 φετινά επίσημα παιχνίδια της και η συνεπής στο σκοράρισμα Σλόβαν ίσως συνεισφέρει στο σκορ.

871. ΝΑΠΟΛΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ ΧΗ/2Τ 4,50

872. ΠΑΡΙ Σ. Ζ. - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. G 2,57