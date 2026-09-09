Απορρίφθηκε ως αβάσιμη η αγωγή του ΣΕΦ κατά της ΕΠΣ Πειραιά

Δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά απέρριψε ως αβάσιμη την αγωγή που είχε καταθέσει η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, κατά της ΕΠΣ Πειραιά, με την οποία διεκδικούσε ποσό περίπου 54.000 ευρώ για οφειλές που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, μισθώματα και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 11 Ιουνίου και η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα. Κατά τη διαδικασία, η ΕΠΣ Πειραιά προσκόμισε στοιχεία σχετικά με τις επιμέρους χρεώσεις, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος του ποσού που διεκδικούσε το ΣΕΦ αφορούσε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο ποδοσφαιρικό γήπεδο που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τη θέση της Ένωσης, το συγκεκριμένο γήπεδο ανήκει στον Δήμο Πειραιά, στον οποίο αποδίδει και την ευθύνη για την κάλυψη των σχετικών δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, τέθηκε ζήτημα σχετικά με τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόστηκε στις συγκεκριμένες χρεώσεις, καθώς, όπως υποστηρίχθηκε, η ΕΠΣΠ επιβαρύνθηκε με συντελεστή 24%, αντί του 6% που ισχύει για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την απόφασή του, το Πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την αγωγή, εξέλιξη που αποτελεί δικαστική δικαίωση για την ΕΠΣ Πειραιά στην παρούσα διαφορά και επηρεάζει τη διεκδίκηση του ΣΕΦ για την αποχώρηση της Ένωσης από τα γραφεία που χρησιμοποιεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη δικαστική διαδικασία, καθώς έχει κατατεθεί αίτηση έξωσης της ΕΠΣ Πειραιά από τα γραφεία της στο ΣΕΦ. Η σχετική υπόθεση εκδικάστηκε την περασμένη Πέμπτη και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Στο μεταξύ, ξεχωριστή αντιπαράθεση έχει προκύψει σχετικά με στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί από την πρόεδρο του ΣΕΦ προς τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στις 7 Ιουλίου. Στην επιστολή γινόταν αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις που, σύμφωνα με την πλευρά της Τσιλιγκίρη, αφορούσαν την ΕΠΣ Πειραιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που φέρεται να εξασφάλισε ο δικηγόρος της Ένωσης, Αντώνης Ανούστης, τόσο από το Πρωτοδικείο όσο και από το Εφετείο, οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν αφορούσαν την ΕΠΣ Πειραιά ούτε τη διαφορά της με το ΣΕΦ.

Στην ίδια επιστολή προς τον υπουργό αναφερόταν, επίσης, ότι οι οφειλές της ΕΠΣ Πειραιά ξεπερνούν τις 520.000 ευρώ. Στο πλαίσιο, όμως, της αγωγής που συζητήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιά, το διεκδικούμενο ποσό ανερχόταν περίπου στις 54.000 ευρώ.

Η ΕΠΣ Πειραιά υποστηρίζει ότι, μετά την αφαίρεση των ποσών που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του γηπέδου, τα οποία αποδίδει στην ευθύνη του Δήμου Πειραιά, οι πραγματικές οφειλές της προς το ΣΕΦ περιορίζονται περίπου στις 26.000-27.000 ευρώ.

Η δικαστική απόφαση για την αγωγή αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά δεδομένα στη διαμάχη μεταξύ του ΣΕΦ και της ΕΠΣ Πειραιά, ενώ αναμένεται και η κρίση του δικαστηρίου επί της αίτησης έξωσης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΠΣ Πειραιά:

«Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει τα Πειραϊκά σωματεία αλλά κι όλους τους φίλους του Πειραϊκού Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ότι με την υπ΄ αριθμ. 10743/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, απορρίφθηκε ως αόριστη και αβάσιμη η αγωγή του ΣΕΦ για το ποσό των 53105,56 ευρώ.

Παρόλα αυτά το ΣΕΦ και η πρόεδρος κα Τσιλιγκίρη εμμένουν να ζητούν την έξωση της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ από τον χώρο των γραφείων, υπόθεση που εκδικάσθηκε την 27/8/2026.

Τα μέλη της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ έχοντας την συμπαράσταση όλων των Πειραϊκών σωματείων, όλου του Πειραϊκού ερασιτεχνικού αθλητισμού δηλώνουν ότι θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο το αναντίρρητο δίκιο τους , ακόμη κι αν χρειασθεί να φθάσουν στα άκρα, κόντρα στην υπεροψία και την επιθετική, προσβλητική διάθεση της προέδρου του ΣΕΦ».