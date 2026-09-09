ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β: Στην Τούμπα «σύσσωμη» η πρώτη ομάδα, στις εξέδρες και ο Ελ Καντουρί (pics)

Δημήτρης Χατσίδης, Χρήστος Ζαφείρης και Γιάννης Μιχαηλίδης παρακολουθούν το ματς του ΠΑΟΚ Β - Στην Τούμπα και οι Ομάρ Ελ Καντουρί και Απόστολος Παπαβασιλείου

«Εκλεκτές» παρουσίες στο γήπεδο της Τούμπας, στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας της Superbet League 2, μεταξύ των δεύτερων ομάδων του Δικεφάλου και του Ολυμπιακού.

Δύο ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ που μεγάλωσαν στο PAOK Academy δίνουν το παρών στις εξέδρες, ο λόγος για τους Δημήτρη Χατσίδη και Γιάννη Μιχαηλίδη. Δίπλα τους και ο Χρήστος Ζαφείρης, σε μία άκρως... ελληνική παρέα.

Στα επίσημα του γηπέδου βρίσκονται και δύο προπονητές, καθώς τον αγώνα παρακολουθεί ο Ομάρ Ελ Καντουρί (προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ), αλλά και ο Απόστολος Παπαβασιλείου (τεχνικός της Εθνικής Νέων).

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