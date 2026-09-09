Σέλτον: «Το πιο απολαυστικό ματς της καριέρας μου»

Ο Μπεν Σέλτον πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και δείχνει ικανός να γράψει ιστορία φέτος στη Νέα Υόρκη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

«Είμαι κουρασμένος», είπε σε... βιαστική επαφή με τους εκπροσώπους του τύπου ο 22χρονος Αμερικανός. «Ήταν πραγματικά μια μάχη, ένα επικό ματς, πολύ απαιτητικό σωματικά. Ο Κάρλος είναι ήδη, στα 23 του, ένας από τους κορυφαίους πρωταθλητές του αθλήματός μας. Είναι πάντα απολαυστικό να βρίσκεσαι στο γήπεδο απέναντί του. Μερικές φορές είναι απίστευτα αυτά που μπορεί να κάνει. Αλλά, ναι, ήταν σίγουρα το πιο απολαυστικό ματς που έχω παίξει στην καριέρα μου».

Στη συνέχεια μίλησε για το «κλειδί» του αγώνα. «Έκανα πολύ καλές επιστροφές. Νομίζω ότι ήμουν έξυπνος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκα τα γκέιμ στα οποία σέρβιρε. Τον ανάγκασα να παίξει αρκετά. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκα τα λάθη του, όταν, για παράδειγμα, δεν πετύχαινε το σημείο που στόχευε, χωρίς όμως να αγχώνομαι ή να προβληματίζομαι ιδιαίτερα όταν έβρισκε το σημείο του και έβγαζε άσο από την επιστροφή. Για μένα, το ότι κατάφερα να μείνω μέσα στις ανταλλαγές, να έχω ένα συγκεκριμένο πλάνο από τη βασική γραμμή και να μπορώ να το εφαρμόζω, χωρίς να χάνω συνεχώς τους πόντους από τη βασική γραμμή, με βοήθησε και στις επιστροφές».

Και κατέληξε: «Ήταν πραγματικά απολαυστικό να είμαι μέρος αυτού του αγώνα. Προφανώς, το επίπεδο του τένις, η διάρκεια του αγώνα, η μάχη που έγινε και το πόσο αμφίρροπος ήταν σε όλη τη διάρκειά του, με τη μία πλευρά να απαντά στην άλλη, είναι κάτι που μπορούμε να εκτιμήσουμε. Είτε κερδίζαμε είτε χάναμε, θα φεύγαμε από το γήπεδο με ένα χαμόγελο».