Στο «πλευρό» του ΠΑΟΚ Β και ο Αλέσιο Λίσι (vid)

Δίπλα στον ΠΑΟΚ Β μεταξύ άλλων στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε και ο Αλέσιο Λίσι

Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου -όπως και σύσσωμη η πρώτη ομάδα- βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας, στηρίζοντας την προσπάθεια του ΠΑΟΚ Β απέναντι στη δεύτερη ομάδα των «ερυθρολεύκων».

Μαζί με τον Αλέσιο Λίσι στα επίσημα βρέθηκαν οι Πέτρος Τσιαπακίδης και Λέο Μάτος, οι προπονητές της ακαδημίας Παναγιώτης Δημητριάδης και Ομάρ Ελ Καντουρί, αλλά και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Παπαβασιλείου.

Το «παρών» στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Superbet League 2 έδωσε και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά.

Δείτε το σχετικό βίντεο του SDNA με τον Αλέσιο Λίσι: