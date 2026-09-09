Συγκίνηση: Η Μυρτώ βρέθηκε στη Ν.Φιλαδέλφεια και χάρηκε με την ψυχή της τη μεγάλη νίκη της AEK! (pics)

Η Μυρτώ δεν χάνει παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια και φυσικά δεν μπορούσε να χάσει και το χθεσινό με τη ΛΑΣΚ για το Champions League.

Η μικρή ηρωίδα της ζωής που λατρεύει την ΑΕΚ και παίρνει χαρά βλέποντας από κοντά την αγαπημένη της ομάδα, έδωσε το παρών στην Αγιά Σοφιά και πανηγύρισε με την ψυχή της τη νίκη επί των Αυστριανών. Η μητέρα της, μια άλλη ηρωίδα της ζωής, που δεν έχει λείψει δευτερόλεπτο μακριά από το αγγελούδι της, η κυρία Μαρία Κοτρώτσου, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από τη χθεσινή βραδιά τονίζοντας πως η Μυρτώ ήταν ενθουσιασμένη, τρελαμένη και χαρούμενη με το αποτέλεσμα.