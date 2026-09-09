Mε τρεις «μπαλωθιές» καθάρισε τον Νέστο o OΦΗ και πάει... Καραϊσκάκη (vids)

Ο ΟΦΗ ανέβασε... στροφές μετά από ένα «άκαρπο» πρώτο ημίχρονο, «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το ματς απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολη για την 2η στροφή της League phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρέμεινε αήττητη στον θεσμό και πάει το Σάββατο στο γήπεδο Καραϊσκάκη για το σημαντικό ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι φιλοξενούμενοι, είναι αλήθεια, πως στάθηκαν πολύ καλά στο ματς ιδίως στο πρώτο μέρος ωστόσο, από το 54ο λεπτό, όταν ο Νους άνοιξε το σκορ, κατέρρευσαν στον αγωνιστικό χώρο και δέχθηκαν σχεδόν... αμέσως και το δεύτερο με δράστη τον Γκονζάλες.

Ο Θεοδοσουλάκης, μάλιστα τρία λεπτά μετά το 2-0 στο 65', διαμόρφωσε το τελικό 3-0, σκορ το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία των Κρητικών στην επανάληψη.

Ένα καταιγιστικό διάστημα 12 λεπτών ήταν αρκετό για τον ΟΦΗ προκειμένου να φτάσει στην άνετη, τελικά, επικράτηση και να στρέψει πλέον την προσοχή του στο Σαββατιάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (62' Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ (66' Κόντρο), Καραχάλιος (62' Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (66' Ρομάνο), Θεοδοσουλάκης (83' Σιτμαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Μιγιέντα (46' Παντεκίδης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοϊλκοβιτς (60' Σταυρόπουλος), Τοπαλίδης, Γκιώνης (60' Θωμαϊδης), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε (20' Τριμμάτης), Σέα (46' Γιακουμάκης).