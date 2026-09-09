Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τι έβαλε! Έργο τέχνης από τον Ραφίνια και 1-0 για την Μπαρτσελόνα! (vid) 09-09-2026 20:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με μαγική προσποίηση ο Βραζιλιάνος άσος εξουδετέρωσε και τους δύο στόπερ της Φέγενορντ και με ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης ανοίγει το σκορ για τους Καταλανούς απέναντι στην ομάδα του Ρότερνταμ. To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Δεν είναι στο 6: Η θέση που πονάει περισσότερο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν το ανοιχτό μικρόφωνο της ΕΡΤ έκανε το πανελλήνιο να σαστίσει με αυτό που άκουσε menshouse.gr Τι έβαλε! Έργο τέχνης από τον Ραφίνια και 1-0 για την Μπαρτσελόνα! (vid) SHARE