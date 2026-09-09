MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τι έβαλε! Έργο τέχνης από τον Ραφίνια και 1-0 για την Μπαρτσελόνα! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με μαγική προσποίηση ο Βραζιλιάνος άσος εξουδετέρωσε και τους δύο στόπερ της Φέγενορντ και με ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης ανοίγει το σκορ για τους Καταλανούς απέναντι στην ομάδα του Ρότερνταμ.
Τι έβαλε! Έργο τέχνης από τον Ραφίνια και 1-0 για την Μπαρτσελόνα! (vid)