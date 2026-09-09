Τι έβαλε! Έργο τέχνης από τον Ραφίνια και 1-0 για την Μπαρτσελόνα! (vid)

Με μαγική προσποίηση ο Βραζιλιάνος άσος εξουδετέρωσε και τους δύο στόπερ της Φέγενορντ και με ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης ανοίγει το σκορ για τους Καταλανούς απέναντι στην ομάδα του Ρότερνταμ.