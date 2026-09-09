Ο Τζόσεφ έβαλε στη 2η θέση των προπονητών της Euroleague τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού σχημάτισε το δικό του Top-10, κρατώντας την πρώτη θέση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ τοποθέτησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Νο.2.
Στην… τυφλή βαθμολόγηση που κλήθηκε να κάνει, ο Τζόσεφ έβαλε στις δύο πρώτες θέσεις τους προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ενώ στην τρίτη θέση του… βάθρου βρέθηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε.
Στην 8η θέση ο Εργκίν Αταμάν, 9ος ο Δημήτρης Ιτούδης. Δείτε το βίντεο:
Cory Joseph took his time trying out our new TikTok filter: blind-ranking EuroLeague coaches 😤 pic.twitter.com/31HJJVw8li— EuroLeague (@EuroLeague) September 9, 2026