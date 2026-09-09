Νέα ατυχία στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Φαλ

Η κακοδαιμονία στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, αφού εκτός προπονήσεων τέθηκε και ο Μουσταφά Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στη σημερινή προπόνηση (9/9) και θα μείνει εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα. Έτσι, ο Φαλ έρχεται να προστεθεί στη μακρά πλέον λίστα των τραυματιών, καθώς σε αυτή βρίσκονται και οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Τον ίδιο τραυματισμό (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο) υπέστη ο Ρογκαβόπουλος στις 4 Σεπτεμβρίου στο φιλικό με το Μαρούσι.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού αναφέρει:

«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Mουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί».