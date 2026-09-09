Πράσινο φως από Φιλίπε Κοουτίνιο στη Σάντος!

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει συμπαίκτης του Νεϊμάρ και του Ροντινέι.

Στην τελική ευθεία πηγαίνει η μεταγραφή του Φιλίπε Κοουτίνιο στη Σάντος. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι εδώ και 7 μήνες, έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Σάντος του Νεϊμάρ και του Ροντινέι.

Ο Φιλίπε Κοουτίνιο, ο οποίος αποχώρησε από την Βάσκο ντα Γκάμα, ώστε να φροντίσει τη σωματική και ψυχική του υγεία, εκτιμάται ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και οι άνθρωποι της Σάντος αισιοδοξούν ότι μπορεί να κάνει το ντεμπούτο του στις 8 Οκτωβρίου στη Βίλα Μπελμίρο στην αναμέτρηση με τη Φλαμένγκο.

Η φιλία με τον Νεϊμάρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Σάντος, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να απορρίπτει -σύμφωνα με την Globo- αρκετές άλλες προτάσεις από ευρωπαϊκούς και εγχώριους συλλόγους.