Πονς: «Θέλουμε να παρουσιάσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο» - Τι δήλωσε ο Σιφναίος

Το δεύτερο ημίχρονο κρατά από τη φετινή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ Β ο Ντάνι Πονς, μετά την ισοπαλία (1-1) στην Τούμπα κόντρα στον Ολυμπιακό Β - Τι δήλωσε ο Σιφναίος

Ο Ισπανός τεχνικός φάνηκε στις πρώτες του δηλώσεις πως ο Δικέφαλος έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, κρατώντας το βελτιωμένο δεύτερο ημίχρονο της Τούμπας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντάνι Πονς στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ήταν ένα ματς που στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακό και για τις δύο ομάδες, ένα ματς με αγχωμένους παίκτες στο ξεκίνημα της σεζόν, ειδικά νέους. Δείξαμε βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, μια φορά πλησίασαν στην περιοχή μας και δεχθήκαμε γκολ.

Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι ή στεναχωρημένοι αλλά είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Το σημαντικό είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο αναπτύξαμε το παιχνίδι μας και είμαστε χαρούμενοι.

Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και θα το δείξουμε στα επόμενα παιχνίδια μας, θέλουμε να παρουσιάσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο».

Aπό πλευράς του, ο «χρυσός» σκόρερ του Δικεφάλου, Μαρκ Σιφναίος στις πρώτες του... ασπρόμαυρες δηλώσεις υπογράμμισε:

«Όταν παίρνεις πέναλτι στα τελευταία λεπτά γίνεται ένας χαμός μέχρι να εκτελεστεί, χρειάζεται ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το αξίζαμε την ισοπαλία με την εικόνα που παρουσιάσαμε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο».

