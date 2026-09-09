Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και η τελευταία συνέντευξη του σπουδαίου τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο αυθεντικούς καλλιτέχνες της γενιάς του έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και ο θάνατός του έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο διάσημος τραγουδιστής ήταν μόλις 54 ετών και ο θάνατός τους είναι αιφνίδιος από ανάκοπη καρδιάς που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026).

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας αληθινός σταρ, από το στιλ ως η στάση ζωής του μαρτυρούσαν ότι η τέχνη «κυλούσε» στο αίμα του. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη σε όλη τη χώρα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε στις 24 Ιουλίου 2026 όταν ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να περπατά στο κέντρο της Αθήνας.

Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», είχε δηλώσει αρχικά, προσθέτοντας για την περιπέτειά του το Δρομοκαΐτειο: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δυο αστυνομικοί με πολιτικά.

«Πίστευα ότι δε θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Ή επίσης, για κάποιον που σε βλέπει εκεί, σου λέει “εντάξει, μια χαρά είμαστε για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια”», είχε αναφέρει ακόμα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας για την περίοδο της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, υπογράμμισε: «Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ ησυχία… Ταυτόχρονα η μία μου αδελφή ήταν απ’ έξω και περίμενε, η Μαρία… Είχα τρόμο, αλλά ο κόσμος με προστάτεψε».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την αδελφή του, τη Βάσω, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, ήταν συνεργάτης. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, για να πάρω μία απόφαση και να πω ότι αυτό είναι έτσι, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω, να βεβαιωθώ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή και το αντίθετο. Υπήρξαν, λοιπόν, μια σειρά από καταστάσεις που μας οδήγησαν στο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας».

«Περάσαμε από κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Πολύ φυσιολογικά, να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Τον τελευταίο χρόνο, όμως, αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από τη δική μου», είχε αναφέρει ακόμα.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί και στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που δημιουργήθηκε το 2020, λέγοντας: «Εκεί άρχισαν τα πράγματα, χωρίς να συμμετέχω εγώ. Θυμάμαι ότι η συγκεκριμένη συμβολαιογράφος είχε πει: ”Μα πόσο χαρούμενη ήμουν να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα”. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα. Έτσι γίνεται και με τα σπίτια. Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί δική μου υπογραφή δεν υπήρχε. Την υπογραφή στο πληρεξούσιο την έκανε η αδελφή μου. Έτσι άρχισε η λογική του παραλόγου. Δεν ήμουν ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Έλεγα πράγματα που αμφισβητούνταν από την πλευρά της οικογένειας».

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει στη στήριξη που είχε όλα αυτά τα χρόνια από την οικογένειά του, αλλά και στη δική του συμβολή.

«Ήμουν, ουσιαστικά, το όνομα της οικογένειας και τη βοηθούσα οικονομικά. Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω απόλυτα σωστό να το κάνει όταν χρειάζεται. Όπως κι εκείνοι με βοήθησαν στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου με ακολουθούσε παντού. Με στήριξαν», είχε πει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης.

Ο τραγουδιστής μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Τραγούδησε για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram.

Είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο.

Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 βγαίνει το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό.

Ακολουθούν πολλοί δίσκοι, όπως το «Παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «ΘΘέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη. Έτσι, σιγά-σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος πείθει τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή είναι η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση.

Πηγή: Newsit.gr