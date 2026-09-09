Η ποδοσφαιρική μηχανή του coach Νίκολιτς!

Η ΑΕΚ του coach Νίκολιτς μπορεί στο ίδιο παιχνίδι να πιέσει ψηλά, να αμυνθεί στη δική της περιοχή με ασφάλεια, να επιτεθεί κάθετα ή με μεγάλες μπαλιές, μπορεί όμως και να βάλει την μπάλα στο έδαφος και να κάνει passing game. Ο Νίκολιτς, αντίθετα με το δόγμα της “ποδοσφαιρικής ταυτότητας”, έχει φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να κάνει με την ίδια επιτυχία τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Στον ίδιο αγώνα. Στο ίδιο ημίχρονο.

Τακτική προσέγγιση

Για να πάρει την πρώτη του νίκη στο Champions League, ο coach Νίκολιτς χρειάστηκε να επιστρατεύσει τα πάντα. Το 17% των πασών που δοκίμασαν οι παίκτες του ανήκουν στην κατηγορία της “μεγάλης μπαλιάς”. Επέλεξε να επιτεθεί λοιπόν άμεσα και κάθετα με σκοπό να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα μπροστά.

Η ΛΑΣΚ στηρίχθηκε περισσότερο στην κυκλοφορία διατηρώντας την κατοχή της μπάλας οριακά στο σύνολο (51%), στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερο (58%) με τις μακρυνές τους πάσες να αγγίζουν μόλις το 9%.

Παρά την αυξημένη κατοχή της ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, σαφώς περισσότερο από την αντίπαλό της δημιουργώντας 2.17 xG έναντι 1.24 xG της ΛΑΣΚ.

Οι δύο ομάδες πίεσαν σε παρόμοια επίπεδα με περίπου 11 πάσες να επιτρέπουν η μία στην άλλη πριν η κατοχή αλλάξει.

Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά γίνεται στον αέρα. Η ΑΕΚ κερδίζει το 70% των μονομαχιών ψηλά, αμύνθηκε εξαιρετικά στην δική της περιοχή ενώ πήρε τις περισσότερες διεκδικήσεις στον αέρα σε μονομαχίες.

Μονομαχίες

Η ομάδα που κερδίζει τις περισσότερες μονομαχίες, αποδεδειγμένα έρχεται και πιο κοντά στην νίκη. Η μονομαχία είναι μια κατάσταση που δυο παίκτες ή και περισσότεροι προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της μπάλας, να κερδίσουν τον αντίπαλό τους.

Η μονομαχία δίνει ψυχολογία στον νικητή καθώς πρόκειται για μια “μικρή μάχη”, κερδίζοντάς την αισθάνεσαι δυνατός. Είναι η έναρξη των transitions. Σε μία μονομαχία που εκτυλίσσεται, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο νικητής. Την στιγμή που μία τέτοια λοιπόν χαθεί ή βγει κάποιος αθλητής νικητής, αρχίζουν τα transitions. Η ομάδα που θα χάσει την μονομαχία μπαίνει σε διαδικασία αμυντικού transition, η ομάδα που θα την κερδίσει μπαίνει σε διαδικασία επιθετικού transition.

Τα είδη της μονομαχίας είναι αρκετά. Έχουμε μάχες στον αέρα, στο έδαφος, σε διεκδίκηση μπάλας που δεν ανήκει σε κανέναν. Οι έρευνες δείχνουν πως οι ομάδες που κερδίζουν τις μονομαχίες κατά 67% είναι αυτές που παίρνουν τις νίκες.

Για να φτιάξεις μια ομάδα που κερδίζει μονομαχίες, οι σωματική διάπλαση και η ισορροπία παίζουν ρόλο σημαντικό. Πρέπει να μπορείς να πάρεις καλή θέση, να έχεις δύναμη δηλαδή, να μπορείς να πηδήξεις ψηλά και να πάρεις μια κεφαλιά. Επίσης χρειάζεται και τεχνική γιατί μπορεί να ντριμπλάρεις τον αντίπαλό σου σε μια τέτοια κατάσταση, να ξέρεις πως θα βάλεις τα πόδια σου.

Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτα, Βάργκα και Γιόβιτς, οι έξι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκτός της αμυντικής γραμμής, μπήκαν ο καθένας ξεχωριστά σε πάνω από 15 μονομαχίες ο καθένας.

Το 60% των μονομαχιών λοιπόν, η ΑΕΚ βγήκε νικήτρια. Ο Νίκολιτς έχει φτιάξει μια ομάδα που παλεύει μέσα στο γήπεδο και δίνουν οι παίκτες του, ότι έχουν και δεν έχουν. Το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, είναι πως οι παίκτες πεθαίνουν για τον διπλανό τους, δεν παρατάνε τίποτα, είναι αποφασιστικοί και νικητές με ψυχολογία στα ύψη.

Transitions

Η ΑΕΚ δυσκόλεψε αρκετά την ΛΑΣΚ στο δικό της μισό και κατέγραψε 12 ανακτήσεις μπάλας ψηλά στο γήπεδο ενώ η ΛΑΣΚ μόλις 7. Η ευπάθεια στις μεταβάσεις των Αυστριακών ήταν εμφανή καθώς οι 108 απώλειες, τις 37 στο δικό τους τρίτο! Αυτό, επέτρεψε στην ΑΕΚ να βρίσκει φάσεις 3-3, 3-4 αλλά να μη μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι.

Κομβικά σημεία

Ο αγώνας κρίθηκε με το υπέροχο φάουλ του Μαρίν στο 21’. Ο Ρουμάνος ήταν ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης καταγράφοντας και 5 key passes, ενώ από το σημεία του γκολ και μετά η ΛΑΣΚ ανεβάζει την κατοχή της μπάλας όμως δεν μπορεί να βρει καθαρές φάσεις, ενώ η ΑΕΚ προκαλεί προβλήματα με τις άμεσες επιθέσεις της.

Ο Νίκολιτς έχει φτιάξει μια ομάδα ισορροπημένη που δύσκολα χάνει. Εκμεταλλεύεται τις στατικές φάσεις, οι παίκτες της παλεύουν την κάθε στιγμή και διατηρούν μόνιμα αγωνιστική και τακτική συνοχή. Πρωταγωνιστές κάθε φορά αλλάζουν, μια μπορεί να είναι ο Μαρίν, την άλλη ο Γιόβιτς, την άλλη ο Βάργκα η ι Μάγερ. Η πραγματικότητα όμως είναι πως η δουλειά εδώ είναι συνολική και το δυνατό χαρτί της ΑΕΚ είναι ένα: Το σύνολο.