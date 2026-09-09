AEK: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Ουίλιαμς

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για την ΑΕΚ και τον Ντέρικ Ουίλιαμς.

Ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει κάκωση στο δεξί του πόδι και το όνομά του προστίθεται στη λίστα των απόντων, στην οποία βρίσκονται ήδη οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Πρόβλημα προέκυψε στην ήδη λαβωμένη «Βασίλισσα», μία ημέρα πριν από την αναχώρηση για το τουρνουά της Ρόδου.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC.

Yπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης βρίσκονται προ πολλού και οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ».