Προγνωστικά Νάπολι – Άρσεναλ: Υπόσχονται θέαμα

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Η Νάπολι υποδέχεται την Άρσεναλ στο «Stadio Diego Armando Maradona», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase για τα προγνωστικά Champions League.

Ανάλυση Νάπολι

Η Νάπολι έφυγε χωρίς βαθμό από το «Τζιουζέπε Μεάτσα», γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 στο ντέρμπι απέναντι στην Ίντερ. Παρότι απέκτησε προβάδισμα δύο γκολ χωρίς να πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση, δεν κατάφερε να το διαχειριστεί και υπέστη την ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Ανάλυση Άρσεναλ

Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι στο «Έμιρεϊτς» και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» αιφνιδιάστηκαν στο ξεκίνημα, όμως αντέδρασαν σωστά και έφτασαν στην ανατροπή, επιβεβαιώνοντας την αυτοπεποίθηση που τους χαρακτηρίζει ως πρωταθλητές.

Δείτε τα προγνωστικά Νάπολι – Άρσεναλ!

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