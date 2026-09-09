Ολυμπιακός: Το κοινό παρελθόν (Κορδόν – Μονκαντά) στο «εργοστάσιο» της Μονακό

Οι Αντόνιο Κορδόν και Ζοφρέ Μονκαντά συναντιούνται ξανά στον Ολυμπιακό, σχεδόν μία δεκαετία μετά την κοινή θητεία τους στην (πρωταθλήτρια) Μονακό – Η συνεργασία στο Πριγκιπάτο και τα αποκαλυπτικά λόγια του Γάλλου για όσα έμαθε από τον Ισπανό υπό την στέγη των Μονεγάσκων. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Η συνεργασία στον Ολυμπιακό του Sport Director, Αντόνιο Κορδόν, με τον υπεύθυνο μεταγραφικού σχεδιασμού, Ζοφρέ Μονκαντά, δεν αποτελεί την πρώτη φορά που οι δρόμοι των δύο συναντιούνται.

Υπάρχει ένα κοινό κεφάλαιο στο βιογραφικό τους και μάλιστα, καθόλου αμελητέο. Η Μονακό της σεζόν 2016-17, μία από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες που παρουσίασε το γαλλικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι Μονεγάσκοι κατέκτησαν εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα και έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (αποκλείστηκαν από τη Γιουβέντους), με ένα ρόστερ γεμάτο ποδοσφαιριστές που είτε αποτελούσαν ήδη μεγάλες επενδύσεις, είτε επρόκειτο να εκτοξεύσουν την αξία τους.

Κι εκεί, πίσω από τα… φώτα, βρίσκονταν τόσο ο Κορδόν, όσο και ο Μονκαντά.

Ο Κορδόν πήρε τα…κλειδιά μετά τον Κάμπος

Ο Κορδόν έφτασε στο Πριγκιπάτο τον Ιούλιο του 2016, έπειτα από 17 χρόνια στη Βιγιαρεάλ, για να αναλάβει καθήκοντα Sport Director μετά την αποχώρηση του Λουίς Κάμπος.

Το ενδιαφέρον είναι πως ο Ισπανός δεν πήγε στη Μονακό για να… γκρεμίσει ό,τι υπήρχε και να αρχίσει από την αρχή. Αντιθέτως, μπήκε σε έναν ήδη εξαιρετικά ανεπτυγμένο μηχανισμό σκάουτινγκ.

Και εκεί εργαζόταν ο Μονκαντά.

Μέσα στη «μηχανή» του σκάουτινγκ

Ο Μονκαντά, νυν υπεύθυνος μεταγραφικού σχεδιασμού του Ολυμπιακού, είχε ήδη αρκετά χρόνια στη Μονακό. Ξεκίνησε ως match analyst επί Κλαούντιο Ρανιέρι και στη συνέχεια πέρασε βαθύτερα στο σκάουτινγκ, φτάνοντας να αναλάβει ρόλο συντονισμού.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι αρχικά συνδύαζε την τακτική ανάλυση για τον Ρανιέρι με τον συντονισμό του scouting.

Τα πρωινά εργαζόταν με τον προπονητή και τους παίκτες και τα απογεύματα ασχολούνταν με το σκάουτινγκ, περιγράφοντας εκείνη την περίοδο ως μία καθημερινή και ιδιαίτερα έντονη διαδικασία.

«Έμαθα πολλά από τον Αντόνιο Κορδόν»

Η συνεργασία των δύο στη Μονακό δεν αποτέλεσε απλώς μία χρονική σύμπτωση στα βιογραφικά τους. Ο Μονκαντά έχει μιλήσει δημόσια για τον Κορδόν και μάλιστα με λόγια που δείχνουν την επιρροή που άσκησε πάνω του ο Ισπανός.

Σε συνέντευξή του στo «Milan TV» τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ρωτήθηκε για τους ανθρώπους από τους οποίους πήρε πράγματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μονκαντά αναφέρθηκε αρχικά στους Ρικάρντο Πεκίνι και Λουίς Κάμπος και στη συνέχεια στάθηκε ξεχωριστά στον Κορδόν.

«Έμαθα επίσης πολλά από τον Αντόνιο Κορδόν, έναν Ισπανό αθλητικό διευθυντή. Με έκανε να καταλάβω ότι ο σύλλογος πρέπει να είναι μια οικογένεια, όλοι μαζί, με όλα τα τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Όλοι πρέπει να αισθάνονται σημαντικοί μέσα στην ομάδα. Αυτό με έκανε να καταλάβω πολλά πράγματα: όταν υπάρχει ενότητα μέσα στον σύλλογο, μπορούμε να πετύχουμε πολλά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Μονκαντά.

Από το Πριγκιπάτο, ξανά μαζί στον Πειραιά

Λόγια που αποκτούν ασφαλώς διαφορετική βαρύτητα σήμερα.

Παρεμπιπτόντως, η κοινή τους παρουσία στη Μονακό δεν κράτησε πολύ, αφού ο Κορδόν αποχώρησε το καλοκαίρι του 2017. Η συγκεκριμένη σεζόν, όμως, έκλεισε με πρωτάθλημα Γαλλίας και ημιτελικό Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εκείνου του ρόστερ απέκτησαν στη συνέχεια τεράστια μεταγραφική αξία.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά τη συνύπαρξή τους στο Πριγκιπάτο, ο Μονκαντά καλείται να συνεργαστεί ξανά με έναν άνθρωπο που ο ίδιος έχει κατονομάσει ως σημαντικό για τη διαμόρφωση της ποδοσφαιρικής του φιλοσοφίας.