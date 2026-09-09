Υπόκλιση στο μεγαλείο του Μέσι από τον Ζιντάν

Ο Ζινεντίν Ζιντάν υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Αργεντινός είναι ο κορυφαίος όλων τον εποχών.

Το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι «έπλεξε» ένας άλλος θρύλος του ποδοσφαίρου, καθώς ο Ζινεντίν Ζιντάν μίλησε για το μεγαλείο του «Pulga» και στάθηκε στο πόσο δύσκολο είναι ένας αθλητής στα 39 του να είναι ακόμα ανάμεσα στους κορυφαίους.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος Γάλλος ανέφερε ότι δεν θα του έκανε καθόλου εντύπωση αν ο Μέσι κατακτήσει ξανά τη Χρυσή Μπάλα και ότι ο ίδιος θα τον ψήφιζε 100 φορές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αν κάποιος αμφιβάλλει για το ότι ο Αργεντινός είναι ο GOAT, τότε αυτός δεν έχει κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα λόγια του Ζιντάν:

«Νομίζω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο απίστευτο είναι να είσαι ακόμα ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στα 39 του χρόνια.

Δεν θα με εξέπληττε αν ο Μέσι κέρδιζε το βραβείο (σσ της Χρυσής Μπάλας). Αν κάποιος εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες για τη συζήτηση για τον GOAT, ειλικρινά, αυτό το άτομο δεν ανήκει στην ποδοσφαιρική κοινωνία».