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Υπόκλιση στο μεγαλείο του Μέσι από τον Ζιντάν

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ζινεντίν Ζιντάν υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Αργεντινός είναι ο κορυφαίος όλων τον εποχών.

Το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι «έπλεξε» ένας άλλος θρύλος του ποδοσφαίρου, καθώς ο Ζινεντίν Ζιντάν μίλησε για το μεγαλείο του «Pulga» και στάθηκε στο πόσο δύσκολο είναι ένας αθλητής στα 39 του να είναι ακόμα ανάμεσα στους κορυφαίους.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος Γάλλος ανέφερε ότι δεν θα του έκανε καθόλου εντύπωση αν ο Μέσι κατακτήσει ξανά τη Χρυσή Μπάλα και ότι ο ίδιος θα τον ψήφιζε 100 φορές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αν κάποιος αμφιβάλλει για το ότι ο Αργεντινός είναι ο GOAT, τότε αυτός δεν έχει κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα λόγια του Ζιντάν:

«Νομίζω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο απίστευτο είναι να είσαι ακόμα ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στα 39 του χρόνια.

Δεν θα με εξέπληττε αν ο Μέσι κέρδιζε το βραβείο (σσ της Χρυσής Μπάλας). Αν κάποιος εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες για τη συζήτηση για τον GOAT, ειλικρινά, αυτό το άτομο δεν ανήκει στην ποδοσφαιρική κοινωνία».

 

Υπόκλιση στο μεγαλείο του Μέσι από τον Ζιντάν