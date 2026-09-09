Στο πρωτοσέλιδο της «AS» ο Πουέρτα μετά το ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό

Ο Γκουστάβο Πουέρτα χρειάστηκε μόλις μία εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού για να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην πατρίδα του.

Ο 23χρονος μέσος πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, έχοντας πολύ καλή παρουσία και βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα στο 3-0 των Πειραιωτών απέναντι στον Βόλο. Ο Κολομβιανός μέσος έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα, «τσιμπώντας» την μπάλα πάνω από τον Κοσέλεφ.

Η εμφάνιση και το γκολ του Πουέρτα δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε στην Κολομβία. Η γνωστή αθλητική εφημερίδα «AS» συμπεριέλαβε τον άσο του Ολυμπιακού στο πρωτοσέλιδό της, προβάλλοντας τον πανηγυρισμό του μετά το γκολ.

«Ο Γκουστάβο Πουέρτα κάνει ντεμπούτο με γκολ στην Ελλάδα», ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος της «AS», με τον νέο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μετά το ιδανικό ξεκίνημά του.