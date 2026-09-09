Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα έγινε γύρω στις 13:00, όταν το αστικό έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, στην οποία πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Δύο από αυτούς έχουν υποστεί κατάγματα κάτω άκρων ενώ δύο ακόμα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνιών με πιθανό σενάριο τα δύο λεωφορεία να συγκρούστηκαν πριν το ένα καταλήξει στη στάση.

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Πηγή: newsbomb.gr