Πατρίκης: «Ο Βίκος ήταν η ιδανική ομάδα για να συνεχίσω»

Ο φόργουορντ του Βίκου Ιωαννίνων, Ανδρέας Πατρίκης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio του σχετικά με τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

Για τη μεταγραφή του στον Βίκο Ιωαννίνων: «Με έπεισε πάρα πολύ το πλάνο τού κόουτς Γιαπλέ για την ομάδα και τον ρόλο μου μέσα σ’ αυτήν. Έχω έρθει για να κάνω το βήμα παραπάνω, μου αρέσει ν’ αναλαμβάνω ευθύνες και σαν άτομο. Η αλήθεια είναι πως λίγο το σκέφτηκα, να δω τι είναι καλύτερο για ‘μένα, αλλά πιστεύω ότι ο Βίκος ήταν η ιδανική ομάδα για να συνεχίσω την καριέρα μου».

Για τις συζητήσεις του με τον κόουτς Θανάση Γιαπλέ σχετικά με τον ρόλο του στην ομάδα: «Μου είπε ότι θα μπορέσω να παίξω πιο πολύ και στο “4”, όπου θέλω να εξελιχθώ παραπάνω σ’ αυτή τη θέση, μου εξήγησε και τον ρόλο μου μέσα στην ομάδα, στην άμυνα, στα ριμπάουντ, αυτά που κάνω πιο καλά. Σίγουρα θα με βοηθήσει να προσθέσω και παραπάνω πράγματα μες στο παιχνίδι μου. Θέλω να βελτιώσω το σουτ μου παραπάνω και το close-out drive μου».

Για τις εντυπώσεις του απ’ την προετοιμασία έως τώρα: «Υπάρχει πάρα πολλή οργάνωση τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο εξωαγωνιστικό, δουλεύουμε καθημερινά. Έχουμε δώσει κάποια φιλικά, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά πιστεύω ότι θα το βρούμε στην πορεία».

Για το τι υπόσχεται στον κόσμο του Βίκου για τη νέα σεζόν: «Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα, πρώτη φορά του Βίκου στην GBL. Αυτό που έχω να πω είναι πως θα παλεύουμε σε κάθε ματς, θα προσπαθούμε να πιέζουμε τους αντιπάλους μας, να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί έτσι ώστε να πάρουμε και τις ανάλογες νίκες που θα μας κρατήσουν στην κατηγορία. Αυτά, άλλωστε, μας λέει και ο κόουτς, να είμαστε σε κάθε φάση ανταγωνιστικοί, να πιέζουμε και να διεκδικούμε κάθε μπάλα».

Για τα κέρδη που είχε απ’ την περσινή παρουσία του στον Πανιώνιο: «Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, ειδικά και που η ομάδα ήταν στο EuroCup. Πήρα πάρα πολλές εμπειρίες, έμαθα να δουλεύω ακόμα πιο επαγγελματικά εντός κι εκτός γηπέδου. Μου έκανε πάρα πολύ καλό ο Πανιώνιος. Είχαμε και τον κύριο Φάνη Χριστοδούλου δίπλα μας, που είναι ένας θρύλος. Ό,τι μού έλεγε προσπαθούσα να το κρατήσω και με βοήθησε πάρα πολύ».

Για τα πρώτα του βήματα στη ΔΕΚΑ και τι έμαθε από εκεί: «Έχω μάθει πάρα πολλά και απ’ τον κόουτς Χατζηβρέττα και απ’ τον κόουτς Νικολαΐδη. Πιστεύω δίνει πολλά πράγματα στα παιδιά που αρχίζουν να παίζουν μπάσκετ. Τους μαθαίνει πρώτα απ’ όλα να είναι σωστοί άνθρωποι εντός κι εκτός γηπέδου, αλλά σου δίνουν και πολλά εφόδια για τη μετέπειτα μπασκετική σου πορεία. Το να μη σταματήσω να δουλεύω ποτέ ήταν κάτι που μου έλεγαν καθημερινά, όπως και το να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα».

Για το πόσο τον βοήθησε η τότε συμμετοχή του στη National League 2: «Με βοήθησε πρώτα απ’ όλα στο να δω ότι τα σώματα είναι πολύ πιο δυνατά απ’ το δικό μου και ότι πρέπει να δουλεύω παραπάνω σε αυτό. Όταν ανταγωνίζεσαι με μεγαλύτερους ηλικιακά, σίγουρα πάντα γίνεσαι καλύτερος».

Για το αν έχει κάποιον παίκτη ως πρότυπο: «Ως πρότυπο έχω τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, θα έλεγα, που παίζει στον Παναθηναϊκό. Είναι κι αυτός δυνατός, έχει το μακρινό σουτ. Θα παίξουμε και αντίπαλοι φέτος».

Για την πορεία της Εθνικής Νέων Ανδρών το φετινό καλοκαίρι: «Παλέψαμε πάρα πολύ και δώσαμε το 100% του εαυτού μας. Δουλεύαμε πάρα πολύ καλά και με τον κόουτς Παπαδόπουλου. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και ακόμα καλύτερα στο τουρνουά, αλλά εντάξει».