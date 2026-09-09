Διάκριση 5 αστέρων για τη Honda στον Δείκτη Οδικής Ασφάλειας, FIA Road Safety Index

Η Honda έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που έλαβε την ανώτατη δυνατή διάκριση των 5 αστέρων στην αξιολόγηση Products/Services Rating τ ου FIA*¹ Road Safety Index.

Ο Δείκτης Οδικής Ασφάλειας της FIA αναβαθμίστηκε από κλίμακα 3 σε 5 αστέρων, με την προσθήκη τριών νέων πεδίων αξιολόγησης: Σχεδιασμός (Planning), Παρακολούθηση της Απόδοσης στην Ασφάλεια (Monitoring of Safety Performance) και Διαχείριση Κουλτούρας Ασφάλειας & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Safety Culture Management & Supply Chain).

Ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις αξιολόγησης, η Honda διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης σε 17 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων πωλήσεών της σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα.

Η Honda έχει θέσει ως στόχο να μειώσει κατά 50% έως το 2030 τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda σε παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050.

Η Honda είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που κατακτά τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων στην κατηγορία Products/Services Rating του FIA Road Safety Index, ενός εργαλείου που έχει αναπτύξει η FIA ώστε να επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιολογούν, να διαχειρίζονται, να βελτιώνουν και να δημοσιοποιούν το αποτύπωμά τους στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Η σημαντική αυτή διάκριση ανακοινώθηκε στο Autodromo Nazionale Monza, στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια του Formula One Italian Grand Prix, τον Σεπτέμβριο.

Ο FIA Road Safety Index αποτελεί ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αποτυπώνουν και να μετρούν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, παρέχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης των πρωτοβουλιών κάθε οργανισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ενισχύοντας την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Μέσω του FIA Road Safety Index, η FIA συνεχίζει να κινητοποιεί οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στην οδική ασφάλεια, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων για όλους, παντού.

Το σύστημα αξιολόγησης του FIA Road Safety Index περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αξιολόγησης*²:

Supply Chain Rating (Αξιολόγηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας), η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εταιρικών δραστηριοτήτων – από την προμήθεια πρώτων υλών έως την ανάπτυξη, την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. Products/Services Rating (Αξιολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών), η οποία αξιολογεί τις πτυχές ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Η Honda απέσπασε την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στην κατηγορία Products/Services Rating.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Honda είχε γίνει η πρώτη εταιρεία της αυτοκινητοβιομηχανίας που έλαβε τη διάκριση των 3 αστέρων, η οποία αποτελούσε τότε τη μέγιστη βαθμολογία του Δείκτη, βάσει της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της στην Ιαπωνία.

Έκτοτε, η FIA αναβάθμισε τον FIA Road Safety Index από 3 σε 5 αστέρων, ενισχύοντας τη μεθοδολογία του και εισάγοντας τρεις νέες ενότητες αξιολόγησης: Planning (Σχεδιασμός), Monitoring of Safety Performance (Παρακολούθηση της Απόδοσης στην Ασφάλεια) και Safety Culture Management & Supply Chain ή Products/Services Coverage (Διαχείριση Κουλτούρας Ασφάλειας & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Κάλυψης Προϊόντων/Υπηρεσιών).

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις του Δείκτη, η Honda διεύρυνε το πεδίο της αξιολόγησης σε 17 χώρες*³, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου όγκου πωλήσεών της τόσο στις μοτοσυκλέτες όσο και στα αυτοκίνητα, και υποβλήθηκε σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση από τη FIA. Ως αποτέλεσμα, αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα η συνολική διαδικασία Plan–Do–Check–Act (PDCA) που έχει αναπτύξει η Honda για τη διαχείριση των πρωτοβουλιών της στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των νέων πεδίων αξιολόγησης που προστέθηκαν στη μεθοδολογία του Δείκτη.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη αναγνώριση έλαβαν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες της Honda:



Η δέσμευση της εταιρείας στην υλοποίηση πρωτοβουλιών οδικής ασφάλειας, βάσει μιας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής, με την ενεργή συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης.

Η εκτίμηση και η συστηματική παρακολούθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα της (road safety footprint).

Η παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων οδικής ασφάλειας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ασφάλειας της Honda, στο πλαίσιο της συνολικής εταιρικής διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα.

Η παγκόσμια εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας, καθώς και οι συντονισμένες προσπάθειες σε ολόκληρο τον οργανισμό για την καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας.

Η διαφανής και προληπτική δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς τροχαίες συγκρούσεις για όλους όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, η Honda υλοποιεί σταθερά πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας υπό το παγκόσμιο σύνθημά της «Safety for Everyone» («Ασφάλεια για Όλους»). Ως βασικά ορόσημα αυτής της δέσμευσης, η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει κατά 50% έως το 2030*⁴ τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda σε παγκόσμιο επίπεδο και, στη συνέχεια, να επιτύχει μηδενικούς θανάτους από τροχαίες συγκρούσεις έως το 2050.

Στο μέλλον, η Honda θα συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειές της για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών ασφάλειας που αναπτύσσει, αξιοποιώντας δεδομένα από πραγματικές τροχαίες συγκρούσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια.

Σημειώσεις

*1 Fédération Internationale de l'Automobile (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου)

*2 Βάσει του Products and Services Manual, όπως αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

*3 Οι 17 χώρες είναι: Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Μαλαισία, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες και Βραζιλία.

*4 Μείωση κατά 50% έως το 2030, σε σύγκριση με το 2020, του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda, ανά 10.000 μονάδες που πωλούνται.

Δήλωση του H.E. Mohammed Ben Sulayem, Προέδρου της FIA:

«Η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις και κανένας οργανισμός ή κλάδος δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνος του. Η πρόοδος προϋποθέτει δράση σε ευρεία κλίμακα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών γύρω από τον κοινό μας στόχο: τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στους δρόμους.

Η FIA έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην επιτάχυνση αυτής της αλλαγής προς όφελος των χρηστών του οδικού δικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα με τη συνεργασία μας με τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να εξετάσουν πώς η μεθοδολογία του FIA Road Safety Index μπορεί να υποστηρίξει τα πλαίσια συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να συμβάλει στην ενίσχυση των προτύπων οδικής ασφάλειας παγκοσμίως.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια κοινή κουλτούρα, στην οποία η οδική ασφάλεια θα αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης ευθύνη. Συγχαίρω τη Honda που πρωτοπορεί και γίνεται ο πρώτος οργανισμός που λαμβάνει τη διάκριση των πέντε αστέρων.»

Willem Groenewald, Γενικός Γραμματέας της FIA για την Αυτοκινητιστική Κινητικότητα, τη Βιωσιμότητα και τον Τουρισμό:

«Η επέκταση του FIA Road Safety Index σε κλίμακα πέντε αστέρων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της φιλοδοξίας μας να καταστήσουμε την οδική ασφάλεια έναν μετρήσιμο και υπεύθυνο παράγοντα στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.

Οι οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο ασκούν σημαντική επιρροή στην οδική ασφάλεια μέσω των δραστηριοτήτων τους, των εργαζομένων τους, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εφοδιαστικών αλυσίδων τους. Με τη διευρυμένη αυτή μεθοδολογία, μπορούν όχι μόνο να κατανοήσουν πληρέστερα τον αντίκτυπό τους, αλλά και να θέσουν στόχους, να μετρούν την πρόοδό τους, να αναδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους.

Το γεγονός ότι η Honda είναι ο πρώτος οργανισμός που κατακτά τη νέα διάκριση των πέντε αστέρων καταδεικνύει το επίπεδο φιλοδοξίας που θέλουμε να εμπνεύσει ο Δείκτης. Ελπίζουμε ότι αυτό το σημαντικό ορόσημο θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους οργανισμούς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, να μετρούν το αποτύπωμά τους στην οδική ασφάλεια και να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.»

Mikhiito Kojima, Assistant Vice President και General Manager of Traffic Safety Promotion Operations, Honda Motor Co., Ltd.:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες της Honda στον τομέα της ασφάλειας έλαβαν τη διάκριση των 5 Αστεριών, την υψηλότερη αναγνώριση στο πλαίσιο του FIA Road Safety Index.

Στη Honda, ο στόχος μας υπερβαίνει την προσφορά ασφαλέστερων προϊόντων. Εστιάζουμε στην ασφάλεια κάθε πελάτη που χρησιμοποιεί τα προϊόντα μας, καθώς και όλων όσοι μοιράζονται μαζί του το οδικό δίκτυο. Μέσω της εξέλιξης των τεχνολογιών ασφάλειας, των δράσεων για την προώθηση ασφαλών πρακτικών οδήγησης και οδήγησης μοτοσυκλέτας, καθώς και μέσω της καλύτερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο συμβαίνουν οι τροχαίες συγκρούσεις, ώστε να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς, εργαζόμαστε για τη μείωση των ίδιων των τροχαίων συγκρούσεων.

Ο FIA Road Safety Index καθιστά ορατές και μετρήσιμες τις εταιρικές προσπάθειες στον τομέα της οδικής ασφάλειας και μας έχει προσφέρει μια σαφέστερη εικόνα τόσο για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα όσο και για όσα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια.

Θεωρούμε αυτή την αναγνώριση ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς τον απαιτητικό μας στόχο για την επίτευξη μηδενικών θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις που αφορούν μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda παγκοσμίως έως το 2050, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την επίτευξή του.

Παράλληλα, ευελπιστούμε ότι ο FIA Road Safety Index θα ενθαρρύνει μια ευρύτερη δέσμευση για την οδική ασφάλεια από εταιρείες και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, πέρα από τα όρια μεμονωμένων εταιρειών και κλάδων, συμβάλλοντας στην προώθηση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την κοινωνία.»