«It looks amazing», ο Γιάκιτς έμεινε... άφωνος με τη νέα του φανέλα (vid)

Και με τη... βούλα στα ασπρόμαυρα ο Κροάτης χαφ, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα (9/9) από τον ΠΑΟΚ, μέσω ενός video με τον ίδιο σε θέση ξεναγού στην Τούμπα.
Μάλιστα, τη φανέλα της παρουσίασης την έφτιαξε... ολομόναχος, ενώ μόλις την αντίκρισε είπε χαρακτηριστικά: «It looks amazing».
Ο Κριστιάν Γιάκιτς, όπως και ο Ντιέγκο Κόστα, μπαίνουν άμεσα στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι, ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (13/9 21:00).
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ο Κρίστιαν Γιάκιτς έφτιαξε την φανέλα του και...it looks amazing!#PAOK #JakicIsHere #NewEra pic.twitter.com/wcWwDe1jVV— PAOK FC (@PAOK_FC) September 9, 2026