«It looks amazing», ο Γιάκιτς έμεινε... άφωνος με τη νέα του φανέλα (vid)

«Άφωνος» έμεινε ο Κριστιάν Γιάκιτς, μόλις αντίκρισε τη νέα του... ασπρόμαυρη φανέλα.

Και με τη... βούλα στα ασπρόμαυρα ο Κροάτης χαφ, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα (9/9) από τον ΠΑΟΚ, μέσω ενός video με τον ίδιο σε θέση ξεναγού στην Τούμπα.

Μάλιστα, τη φανέλα της παρουσίασης την έφτιαξε... ολομόναχος, ενώ μόλις την αντίκρισε είπε χαρακτηριστικά: «It looks amazing».

Ο Κριστιάν Γιάκιτς, όπως και ο Ντιέγκο Κόστα, μπαίνουν άμεσα στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι, ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (13/9 21:00).

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