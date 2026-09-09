Ιστορικό ρεκόρ της Ίντερ που δεν έχει πετύχει κανείς κόντρα στη Ρεάλ

Η Ίντερ μπορεί να γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», όμως η εμφάνισή της συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό ρεκόρ.

Η Ίντερ γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με 2-1, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου έδειξε από το πρώτο λεπτό τη διάθεσή της να επιτεθεί και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και έφυγε από την Ισπανία ηττημένη, κυριάρχησε σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, ήταν η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Η Ίντερ ολοκλήρωσε 582 από τις 621 πάσες της, φτάνοντας στο εκπληκτικό 94%. Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί από οποιαδήποτε ομάδα στο Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, από το 2003/04 και μετά.

Παράλληλα, οι Ιταλοί είχαν και το πάνω χέρι στον αριθμό των τελικών προσπαθειών, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 σουτ, έναντι 16 της «Βασίλισσας», ενώ είχε και 11 κόρνερ, έναντι τεσσάρων των «μερένχες».