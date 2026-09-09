Πώς ο Νίκολιτς επανέφερε και βελτίωσε το ευρωπαϊκό στάτους της ΑΕΚ

Η ευρωπαϊκή μεταμόρφωση της ΑΕΚ μέσα σε μόλις 13,5 μήνες έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα του Μάρκο Νίκολιτς, όπως αποδεικνύει στην ανάλυσή του ο Ανδρέας Δημάτος.

Η βελτίωση της ΑΕΚ στην Ευρώπη είναι εντυπωσιακή το διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο της ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος παρουσιάζει τα πεπραγμένα της Ένωσης στην Ευρώπη τους τελευταίος 13,5 μήνες, που όχι απλώς αποκατέστησε το ευρωπαϊκό της status, αλλά από φέτος αρχίζει να το μεγαλώνει.

Στα στοιχεία που παρουσιάζει ο Δημάτος, ξεχωρίζει η αύξηση 369,23% στον ευρωπαϊκό της συντελεστή, από 6,500 σε 30,500, με τη σεζόν ακόμα να είναι στην αρχή της, ενώ ο απολογισμός του Σέρβου τεχνικού στα ευρωπαϊκά ματς είναι απίθανος. Στους πρώτους 19 ευρωπαϊκούς αγώνες στον πάγκο της ΑΕΚ μετράει έντεκα νίκες, πέντε ισοπαλίες και μόλις τρεις ήττες.

Αναλυτικά:

Κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Ανέλαβε μία ομάδα με ευρωπαϊκό συντελεστή στους 6,500 βαθμούς, όσους είχε η Τσουκαρίτσκι, η Νέφτσι Μπακού, η Βαντούζ από το Λιχτενστάιν και η Πανεβέζις από τη Λιθουανία.

Στις κληρώσεις εκείνης της σεζόν συμμετείχε με τους 9,500 βαθμούς με τους οποίους είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν, αλλά στο μεταξύ είχαν αφαιρεθεί από την κιτρινόμαυρη 5ετία οι 3,000 βαθμοί της σεζόν 2020-21...

Η ΑΕΚ είχε τερματίσει στην 159η θέση στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, αλλά με την αφαίρεση των βαθμών της σεζόν 2020-21 είχε οπισθοχωρήσει στην 178η θέση.

Και αυτό χάρη στον εθνικό συντελεστή.

Με τον δικό της στους 6,500 βαθμούς θα ήταν κάπου στην 217η θέση...

Μόλις ένα χρόνο, ένα μήνα και 15 μέρες μετά...

▶ Η ΑΕΚ από 6,500 ευρωπαϊκό συντελεστή έχει τώρα 30,500 σε μία αύξηση πρωτοφανή για τόσο μικρό χρονικό διάστημα...

Της τάξης του 369,23%!

▶ Από την 178η θέση στο UEFA ranking βρίσκεται στην 69η με άνοδο 109 θέσεων...

▶ Κάλυψε σε ένα χρόνο ευρωπαϊκή αδράνεια περίπου μίας 15ετίας και την 64η θέση στην οποία τερμάτισε στη βαθμολογία της UEFA στο τέλος της σεζόν 2010-11...

Και πέραν από τους αριθμούς και τα coefficients...

Μετά την ευρωπαϊκή επιστροφή μέσω Conference League και την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει η συγκεκριμένη διοργάνωση, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς προσπαθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φανεί ανταγωνιστική και στο Champions League.

Αυτό όμως μένει ακόμα να αποδειχθεί για έναν προπονητή που στους πρώτους 19 ευρωπαϊκούς αγώνες στον πάγκο της ΑΕΚ μετράει έντεκα νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες και διαθέτει το με διαφορά καλύτερο σερί στην ιστορία της ομάδας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις!