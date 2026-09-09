Ετοιμάζει σπουδαία κίνηση με Μπέργκερ ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ ενισχύει σημαντικά τις θέσεις των ακραίων με την απόκτηση του Αλεξάντερ Μπέργκερ, ενός αθλητή που διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει συνδέσει το όνομά του με αρκετές επιτυχίες.

Ο Αυστριακός ακραίος έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή στα γήπεδα της Ευρώπης, έχοντας αγωνιστεί σε Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του το πέρασε στην Ιταλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Padova, Perugia και Piacenza, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από ένα πρωτάθλημα με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η τριετία του στην Perugia, από το 2016 έως το 2019. Εκεί ο Μπέργκερ συμμετείχε σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους και πανηγύρισε σημαντικές εγχώριες διακρίσεις, προσθέτοντας στο βιογραφικό του τίτλους που αποτελούν σημείο αναφοράς στην καριέρα του.

Στην Ιταλία κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δύο φορές το Κύπελλο, αλλά και το Σούπερ Καπ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα πλούσια συλλογή τίτλων.

Πριν από την παρουσία του στην Ιταλία, ο νέος ακραίος του ΠΑΟΚ είχε κάνει αισθητή την παρουσία του στην Αυστρία. Με την Hypo Tirol, στην οποία αγωνίστηκε για πέντε συνεχόμενες σεζόν, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Αυστρίας. Παράλληλα, στο παλμαρέ του υπάρχει και ένας τίτλος MEVZA League, διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν κορυφαίες ομάδες της κεντρικής Ευρώπης.

Ο Μπέργκερ έχει περάσει επίσης από τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε για τη Nantes Rezé, αλλά και από την Πολωνία. Εκεί φόρεσε κατά σειρά τις φανέλες των Czarni Radom, Cuprum Lubin και GKS Katowice, συνεχίζοντας να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Στο βιογραφικό του ξεχωρίζει ακόμη η κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου, προσθέτοντας έναν ακόμη διεθνή τίτλο στην καριέρα του.

Η τελευταία του εμπειρία πριν από τη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη ήταν ξανά στην Ιταλία, με την Belluno Volley, όπου αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ, επομένως, δεν αποκτά απλώς έναν ακόμη ακραίο. Προσθέτει στο δυναμικό του έναν πολύπειρο αθλητή με πολυετή παρουσία στο ευρωπαϊκό βόλεϊ, εμπειρία από πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου και σημαντικές κατακτήσεις, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το παλμαρέ του Μπέργκερ