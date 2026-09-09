Η Mazda στην 90ή ΔΕΘ: Ιαπωνική τελειότητα με το βλέμμα στο μέλλον (pics)

Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ιαπωνική κουλτούρα, η τεχνολογία και η επιχειρηματική σκέψη συναντούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι, η Mazda παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη μία σύγχρονη έκφραση της Ιαπωνικής Τελειότητας, με πρωταγωνιστές το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, που πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, και το νέο Mazda CX-5.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας, το περίπτερο της Mazda επισκέφθηκε ο Υπουργός Στρατηγικής Ανάπτυξης, Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ιαπωνίας, κ. Minoru Kiuchi, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της φετινής διοργάνωσης και τη δυναμική παρουσία της ιαπωνικής επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Η Mazda στον διάλογο για το μέλλον της αυτοκίνησης

Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της Mazda αποτέλεσε η συμμετοχή του κ. Δημήτρη Καββούρη, Deputy Chief Executive Officer και Chief Strategy Officer του ομίλου Συγγελίδη, στο επίσημο panel του Ιαπωνικού Pavilion με θέμα “Mobility 2035: Japan–Europe Alliances for a Carbon-Neutral Automotive Industry”.



Η συζήτηση έφερε στο επίκεντρο τις σημαντικές αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης, από την πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα και τον εξηλεκτρισμό έως τις νέες τεχνολογίες και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρώπης.

Σε μία εποχή κατά την οποία η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Mazda παραμένει προσηλωμένη σε μία βασική αρχή: η τεχνολογική εξέλιξη πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και να δημιουργεί πραγματική αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Δύο μοντέλα, το επόμενο κεφάλαιο της Mazda

Τη φιλοσοφία αυτή εκφράζουν στη φετινή ΔΕΘ δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της Mazda.

Το Mazda CX-6e σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία εξηλεκτρισμού της μάρκας, συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που διαχρονικά χαρακτηρίζει κάθε Mazda.

Δίπλα του, το νέο Mazda CX-5, η τρίτη γενιά ενός μοντέλου με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, εξελίσσει μία ήδη παγκόσμια επιτυχημένη ιστορία, με μεγαλύτερους χώρους, προηγμένη τεχνολογία και την αυθεντική οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai.

Από τις ρίζες της στη Χιροσίμα μέχρι τη θέση της στο σύγχρονο παγκόσμιο γίγνεσθαι, η Mazda συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να απομακρύνεται από τις αξίες που την κάνουν ξεχωριστή: ακρίβεια, αρμονία, προσήλωση στη λεπτομέρεια και τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Αυτή είναι η σύγχρονη Ιαπωνική Τελειότητα.

Η Mazda συνεχίζει να υποδέχεται το κοινό της 90ής ΔΕΘ στο Περίπτερο 13 | Stand J02, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τη σύγχρονη έκφραση της Ιαπωνικής Τελειότητας.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00

Τηλέφωνο ΔΕΘ: 2310 291 111