Μελέτη συνδέει το φάρμακο Tylenol με πιθανές αλλαγές στη μήτρα και στις ωοθήκες των κοριτσιών

H χρήση του αμερικανικού φαρμάκου Tylenol (που έχει ως δραστική ουσία την παρακεταμόλη) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενδέχεται να συνδέεται με αλλαγές στη μήτρα και στις ωοθήκες των κοριτσιών που γεννιούνται, αναφέρει νέα μελέτη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης Ριγκσχοσπιτάλετ.

Οι ερευνητές τονίζουν πως η μελέτη δεν αποδεικνύει πως το παυσίπονο φέρει ευθύνη και επιδρά στη γονιμότητα των κοριτσιών, καθώς χρειάζεται να γίνει μια μεγαλύτερη έρευνα και μακροχρόνια παρακολούθηση μέχρι και την ηλικία της εμμηνόπαυσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, μελετήθηκαν 302 κοριτσάκια ηλικίας τριών μηνών, που οι μητέρες τους χρησιμοποιούσαν Tylenol κατά την εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες έλαβαν σχετικά μικρές δόσεις, κυρίως για πονοκεφάλους και μυοσκελετικούς πόνους, και καμία δεν ξεπέρασε τη συνιστώμενη μέγιστη ημερήσια δόση.

Ενενήντα δύο από τα βρέφη εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο Tylenol ενδομήτρια πριν από την 17η εβδομάδα της κύησης, 67 εκτέθηκαν για πρώτη φορά μετά την 17η εβδομάδα, ενώ 143 γεννήθηκαν από μητέρες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει το φάρμακο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κοριτσάκια ηλικίας τριών μηνών που συμμετείχαν στη μελέτη και οι μητέρες τους είχαν πάρει το φάρμακο, παρουσίαζαν κατά μέσο όρο 40% μικρότερες ωοθήκες, 13% μικρότερη μήτρα και 23% λιγότερα ωοθυλάκια.

Τα μωρά που εκτέθηκαν νωρίς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης – πριν από την 17η εβδομάδα – παρουσίαζαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα της ορμόνης AMH, που δείχνει την ποσότητα και την ποιότητα των ωαρίων στις ωοθήκες.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης μια ξεχωριστή ομάδα 1.210 κοριτσιών, τις οποίες παρακολούθησαν από τη βρεφική ηλικία έως την εφηβεία και των οποίων οι μητέρες είχαν αναφέρει χρήση Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και σε αυτή την ομάδα, τα κορίτσια διαπιστώθηκε πως στην εφηβεία είχαν μικρότερες μήτρες και ωοθήκες.

Η μελέτη δεν μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα για καμία γυναίκα ή παιδί ενώ πολλές έγκυες που χρησιμοποίησαν Tylenol απέκτησαν κόρες των οποίων οι διαστάσεις των ωοθηκών ήταν φυσιολογικές, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Σημειώνεται πως η αναπαραγωγική λειτουργία και η γονιμότητα μιας γυναίκας καθορίζονται από την περίοδο που βρίσκεται ακόμα στη μήτρα της μητέρας της γι' αυτό και υπάρχει ενδιαφέρον για τη μελέτη.

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες εξακολουθούν να συνιστούν το Tylenol ως ασφαλές φάρμακο για τη θεραπεία του πόνου και του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο υψηλός πυρετός ή ο έντονος πόνος που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν από μόνα τους να ενέχουν κινδύνους για τη μητέρα και το έμβρυο, λένε οι γιατροί.

Σε συνοδευτικό σχόλιο στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Human Reproduction Open, ο Κρίστιαν Ντε Γκετέρ, ειδικός στην αναπαραγωγική ιατρική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας στην Ελβετία, εκτίμησε πως η παρακολούθηση των κοριτσιών που εκτέθηκαν στο Tylenol ενδομήτρια θα πρέπει να επεκταθεί μέχρι την εμμηνόπαυση. Ο ίδιος πρόσθεσε πως και οι συστάσεις σχετικά με τη χρήση του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη χρήση του Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυτισμό, ωστόσο ο ισχυρισμός του έχει απορριφθεί από τη διεθνή ιατρική κοινότητα και τους οργανισμούς υγείας, επειδή δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση.

Πηγή: skai.gr