Κάτοικοι Κυψέλης για μετροπόντικα: Μεγαλύτερη ανησυχία, όχι ανακούφιση, από τις δηλώσεις Ταχιάου

«Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η ευκολία με την οποία παρέχονται διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοικιών, όταν, όπως προκύπτει από τις ίδιες τις δηλώσεις του Υφυπουργού, υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω δομοστατικούς ελέγχους και παρεμβάσεις» αναφέρει σε χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή της η «Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης».

Η πρωτοβουλία των κατοίκων, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ρωγμές και καθιζήσεις από το πέρασμα της γραμμής 4 του Μετροπόντικα (που σταμάτησε στις αρχές Μαϊου) απάντησε με αυτό τον τρόπο σε όσα είπα την Δευτέρα στη Βουλή ο υφυπουργός για θέματα υποδομών Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε δύο ερωτήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών Νάσου Ηλιόπουλου και Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Οι ερωτήσεις αφορούσαν την ανησυχία που έχει προκληθεί στους κατοίκους, μετά και τις συνεχιζόμενες ρωγμές στα σπίτια τους –για το πρόβλημα είχε γράψει το Documento στο ρεπορτάζ «Κυψέλη: Βαθαίνουν οι ρωγμές και η αγωνία των κατοίκων»- αλλά και τα «ελλιπή και αποσπασματικά», όπως είχε καταγγείλει ο συνήγορός του, που τους εδόθησαν κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αθηναίων και των τεχνικών πραγματογνωμόνων των κατοίκων.

Τη Δευτέρα στη Βουλή, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Ωστόσο, απαντώντας σε ερωτήσεις, παραδέχθηκε ότι διαπιστώθηκαν βλάβες «και στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, διότι είχαμε διαφορικές καθιζήσεις». Σχετικά τις βλάβες αυτές, ανέφερε πως «μακροσκοπικά δεν ενέχουν αυτή τη στιγμή κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων των συγκεκριμένων πολυκατοικιών».

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης:

«Οι απαντήσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ν. Ταχιάου, στις ερωτήσεις των βουλευτών κ. Έλενας Καραγεωργοπούλου και κ. Νάσου Ηλιόπουλου ενισχύουν την ανησυχία των κατοίκων για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι σοβαρές ζημιές και οι καθιζήσεις που έχουν σημειωθεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Την ώρα που οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο και την αβεβαιότητα, ο κύκλος των προβλημάτων δεν φαίνεται να έχει κλείσει. Νέες ρωγμές εξακολουθούν να εμφανίζονται σε κτίρια, ενώ αρκετοί κάτοικοι, που δεν έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, βιώνουν νύχτες αγωνίας, με τριγμούς και διαρκή φόβο για την ασφάλεια των σπιτιών και των οικογενειών τους.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τις κατασκευαστικές ζημιές. Αφορά την καθημερινότητα, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή. Ήδη κάτοικοι έχουν αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, ενώ εύλογα τίθεται το ερώτημα σε ποια κατάσταση καλούνται να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους οι οικογένειες και τα παιδιά.

Οι διαβεβαιώσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους ελέγχους

Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η ευκολία με την οποία παρέχονται διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοικιών, όταν, όπως προκύπτει από τις ίδιες τις δηλώσεις του Υφυπουργού, υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω δομοστατικούς ελέγχους και παρεμβάσεις.

Για μεγάλο διάστημα ακούγαμε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων. Σήμερα γίνεται για πρώτη φορά ανοιχτή αναφορά σε ζημιές στον φέροντα οργανισμό και στην ανάγκη αποκατάστασης και περαιτέρω ελέγχων.

Τα ερωτήματα είναι απλά και κρίσιμα:

Με ποια επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα παρέχονται σήμερα διαβεβαιώσεις ότι οι κάτοικοι μπορούν να παραμένουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους, όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες πραγματογνωμοσύνες και οι πλήρεις έλεγχοι στατικής επάρκειας;

Γιατί δεν δόθηκε σαφής απάντηση στο ενδεχόμενο επιβάρυνσης των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού

Οι κάτοικοι δεν ζητούν διαβεβαιώσεις. Ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις, επιστημονικούς ελέγχους και πλήρη ενημέρωση.

Τι ακριβώς σήμαιναν οι χαρακτηρισμοί «κόκκινο», «κίτρινο» και «πράσινο»;

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η προσπάθεια να αποδοθεί στους κατοίκους παρανόηση σχετικά με τους χαρακτηρισμούς «κόκκινο», «κίτρινο» και «πράσινο». Αν οι χαρακτηρισμοί αυτοί χρησιμοποιούνταν εσωτερικά για την αξιολόγηση των κτιρίων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, τότε οφείλουν να δοθούν καθαρές απαντήσεις:

Ποια ήταν τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν τα κτίρια;

Ποια μέτρα προβλέφθηκαν πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα;

Ελήφθησαν πράγματι όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα υπερκείμενα κτίρια να είναι ασφαλή πριν συνεχιστεί η διάνοιξη;

Ποιος έδωσε την εντολή συνέχισης των εργασιών και βάσει ποιων τεχνικών δεδομένων και πορισμάτων;

Αυτά δεν είναι ερωτήματα αντιπαράθεσης. Είναι ερωτήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η αποκατάσταση;

Υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο: Πότε θα τελειώσει η αναμονή και η αβεβαιότητα των κατοίκων;

Πότε θα ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες;

Πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες στατικής επάρκειας;

Πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών;

Έχουν περάσει ήδη τέσσερις μήνες από τη στιγμή που σταμάτησε ο μετροπόντικας στην Κυψέλη. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να παραμένουν επ’ αόριστον σε ένα καθεστώς αναμονής, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς πλήρη ενημέρωση.

Η αγωνία δεν αφορά μόνο όσους έχουν ήδη υποστεί ζημιές. Αφορά και τους κατοίκους των περιοχών από τις οποίες προβλέπεται να περάσει ο μετροπόντικας κατά τη συνέχιση του έργου (προς Ευελπίδων, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Κολωνάκι και Ευαγγελισμό). Η ασφάλεια πρέπει να προηγείται της επανεκκίνησης και όχι να έπεται αυτής.

Δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση χωρίς εγγυήσεις

Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία έχει βελτιωθεί μόνο μετά την κινητοποίηση των κατοίκων και την ανάδειξη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Αυτό, όμως, δεν αρκεί.

Οι κάτοικοι χρειάζονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ένα σαφές σχέδιο:

Πλήρεις και ανεξάρτητους ελέγχους στατικής επάρκειας σε όλες τις πληγείσες πολυκατοικίες.

Πλήρη ενημέρωση και πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία και πορίσματα που αφορούν τις κατοικίες μας.

Σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πραγματογνωμοσύνες, τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών.

Αποκατάσταση των ζημιών πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση της διάνοιξης στο συγκεκριμένο τμήμα.

Συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες εγγυήσεις ασφαλείας για τη συνέχιση του έργου, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των κατοίκων και να απαιτήσει άμεσα από την κυβέρνηση, την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία όλες τις αναγκαίες μελέτες και παρεμβάσεις.

Δεν ζητάμε να σταματήσει ένα έργο που αφορά ολόκληρη την Αθήνα. Ζητάμε το αυτονόητο: να συνεχιστεί με ασφάλεια, διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στους ανθρώπους και στις περιουσίες που βρίσκονται πάνω από τη χάραξή του. Η επανεκκίνηση του έργου δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό.

Για τους κατοίκους της Κυψέλης το ερώτημα παραμένει: Πόσο κοστίζει η ασφάλεια των ανθρώπων;

Και η απάντηση πρέπει να είναι αυτονόητη: Η ασφάλεια και η ζωή των κατοίκων δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα απέναντι στο κόστος και την ταχύτητα ενός έργου».

Πηγή: documentonews.gr