ΑΕΚ: Από τον Σορεντίνο στον Μπρινιόλι - Η ιταλική συνταγή για νίκη στο Champions League

Το κοινό… στοιχείο των νικών της ΑΕΚ στο Champions League είναι ένας Ιταλός κάτω από τα δοκάρια.

Την τρίτη της νίκη στο Champions League πανηγύρισε χθες η ΑΕΚ, που επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα της League Phase. Η Ένωση είχε σημειώσει άλλες δυο νίκες σε φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τη σεζόν 2006-07, οι οποίες είχαν ένα… κοινό με τη χθεσινή: Ιταλό τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια.

Τη σεζόν 2006-07 η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Λιλ και τη Μίλαν στο ΟΑΚΑ, έχοντας ως βασικό τερματοφύλακα τον Στέφανο Σορεντίνο, όπου σε εκείνα τα ματς είχε… κατεβάσει ρολά. Αυτό θυμήθηκαν αρκετοί φίλοι της Ένωσης, όταν είδαν στην αρχική ενδεκάδα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, αντί του τραυματία Θωμά Στρακόσα.

Ο 35χρονος γκολκίπερ έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνα Champions League και ήταν εκπληκτικός, κάνοντας κάποιες καίριες αποκρούσεις. Με την καλή του εμφάνιση βοήθησε την ΑΕΚ να πάρει τη νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και επιβεβαίωσε το… στατιστικό ότι θέλει τον… Ιταλό της σε τέτοιες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.