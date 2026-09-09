Ιταλός διαιτητής στο ΠΑΟΚ-Άρης

Για τρίτη φορά στην Ελλάδα ο Ιταλός ρέφερι Αντρέα Κολόμπο, για να διευθύνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Φωτιάς στο Καραϊσκάκη, Τσιμεντερίδης στο ΟΑΚΑ, Παπαπέτρου στο Αστέρας-ΑΕΚ.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου δεσπόζει το clasico της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη.

Η ΚΕΔ έφερε τον Ιταλό διαιτητή Αντρέα Κολόμπο, που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε σφυρίξει ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ σε ΚαρΑϊσκάκη (1-0) και Ν.Φιλαδέλφεια (1-1) την περασμένη σεζόν, αμφότερα για τα πλέι οφ.

Ο 35χρονος ρέφερι ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζουσέπε Περότι, Τζιόρτζιο Περέτι, 4ος ο Ματσούκας και στο VAR ο Μάρκο Ντι Μπέλο με τον Ιβάνο Πετσούτο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Φωτιάς θα διευθύνει το Ολυμπιακός-ΟΦΗ, ο Παπαπέτρου το Αστέρας-ΑΕΚ και ο Τσιμεντερίδης το Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Καλαμάτα-Βόλος: Φίτσας (Κωνσταντίνου, Φραγκιαδάκης, 4ος Βεργέτης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)

Αστέρας-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Παπαδάκης, Πάτρας, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Τσέτσιλας (Κορωνάς, Οικονόμου, 4ος Τζήλος, VAR: Πολυχρόνης, Πουλικίδης)

ΠΑΟΚ-Άρης: Κολόμπο (ΠΕρότι, Περέτι, 4ος Ματσούκας, VAR: Ντι Μπέλο, Πετσούτο)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Πετρόπουλος, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας)

Ηρακλής-Ατρόμητος: Κατόπης (Κλεετσάνης, Αρμακόλας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)