Η Hyundai γίνεται Offical Automotive Partner του UEFA Champions League (pic)

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την έναρξη μιας πολυετούς συνεργασίας ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League, ξεκινώντας από τη σεζόν 2026/27.

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την έναρξη μιας πολυετούς συνεργασίας ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League. Η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξεκινά από τη σεζόν 2026/27 και θα διαρκέσει έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2030/31.

Το ποδόσφαιρο αποτελεί για τη Hyundai έναν οικείο χώρο. Για σχεδόν 30 χρόνια, η Hyundai στηρίζει το άθλημα, από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις έως συλλόγους και ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία με το UEFA Champions League ενισχύει περαιτέρω αυτήν τη δέσμευση, συνδέοντας τη μάρκα με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Οι ομοιότητες μεταξύ του UEFA Champions League και της Hyundai ξεπερνούν το μέγεθος και την εμβέλεια τους. Οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση συγκεντρώνουν ταλέντα από κάθε γωνιά του κόσμου και αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα, η Hyundai αξιοποιεί τη δύναμη της παγκόσμιας παρουσίας της, ενώ σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει οχήματα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πρόκειται για δύο οργανισμούς με ξεκάθαρα ευρωπαϊκή δραστηριότητα και διεθνή επιρροή.

«Το ποδόσφαιρο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Hyundai εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους ανεξαρτήτως γλώσσας, συνόρων ή γενεών», δήλωσε ο κ. José Muñoz, President και CEO της Hyundai Motor Company. «Το UEFA Champions League είναι η κορυφαία διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο, που διεξάγεται κάθε εβδομάδα μπροστά στους πιο παθιασμένους φιλάθλους της Ευρώπης. Μετά τη συμμετοχή της Hyundai στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, το UEFA Champions League αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για να παρουσιάσουμε την όμορφη σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων μας που αγαπούν οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου. Προέρχομαι από τη Μαδρίτη, επομένως παρακολουθώ αυτή τη διοργάνωση σε όλη μου τη ζωή. Προσωπικά, είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την προοπτική να έρθουμε πιο κοντά στους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να γιορτάσουμε το όμορφο παιχνίδι μαζί με τη Hyundai».

Στο πλαίσιο του οράματός της «Progress for Humanity», η Hyundai δεσμεύεται να διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος για την κοινωνία. Μέσω της συνεργασίας αυτής με την UC3, την συνεργασία της UEFA με τους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, της συμμετοχής στο UEFA Champions League και των λύσεων κινητικότητας που προσφέρει, η εταιρεία επιδιώκει να φέρει πιο κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώνοντας εκατομμύρια φιλάθλους και δημιουργώντας θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

«Τόσο το UEFA Champions League όσο και η Hyundai καθοδηγούνται από την πρόοδο, τις υψηλές επιδόσεις και τη φιλοδοξία να ενώνουν τους ανθρώπους» δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President και CEO της Hyundai Motor Europe. «Εισερχόμαστε σε αυτή τη συνεργασία με την ισχυρότερη γκάμα προϊόντων που είχαμε ποτέ. Το IONIQ 3 είναι το πρώτο από τα πέντε νέα μοντέλα που θα λανσάρουμε στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν, σχεδιασμένα και εξελιγμένα ειδικά για τους πελάτες μας στην Ευρώπη, και αποτελεί το μοντέλο που ηγείται της μελλοντικής μας πορείας».

Το UEFA Champions League είναι η πλέον δημοφιλής ετήσια διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως, με περίπου έναν στους τρεις ανθρώπους διεθνώς να δηλώνει ενδιαφέρον για αυτή διοργάνωση. Το τουρνουά των 36 ομάδων προσφέρει την ιδανική πλατφόρμα για επικοινωνία με ένα τεράστιο κοινό παθιασμένων φιλάθλων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το όραμα της Hyundai για το μέλλον, από τη ρομποτική και τη “φυσική τεχνητή νοημοσύνη” (Physical AI) έως το λογισμικό και τις έξυπνες λύσεις κινητικότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.

Η Hyundai είναι μια παγκόσμια μάρκα με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, η οποία έχει οικοδομηθεί τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κέντρο της στο Ρούσελσχαϊμ της Γερμανίας αναπτύσσει και εξελίσσει τα οχήματά της, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδιασμού, που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία, διαμορφώνει τη σχεδιαστική τους ταυτότητα και αισθητική. Tα οχήματα Hyundai διατίθενται σε πελάτες 42 ευρωπαϊκών αγορών μέσω ενός δικτύου που αριθμεί περισσότερα από 2.000 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Το δίκτυο σχεδιασμού, μηχανικής εξέλιξης, παραγωγής και συνεργατών της Hyundai υποστηρίζει καθημερινά πελάτες και φιλάθλους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το IONIQ 3: Η είσοδος της Hyundai στο γήπεδο

Το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, σχεδιασμένο στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πελάτες, αποτελεί την πρώτη δυναμική παρουσία της Hyundai στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας. Με το DNA της πολυβραβευμένης οικογένειας IONIQ που μετρά οκτώ World Car Awards και αναρίθμητες διακρίσεις ανά τον κόσμο, το compact hatchback πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια της Milan Design Week νωρίτερα φέτος.

Η σχεδίαση τύπου Aero Hatch έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει κορυφαία αεροδυναμική απόδοση και εντυπωσιακή αυτονομία, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263 Cd και αυτονομία έως 497 χλμ. (WLTP), που εκτοξεύεται στα 687 χλμ. εντός αστικού ιστού.

Με χώρο αποσκευών 441 λίτρων, κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, οθόνη 14,6 ιντσών με το προηγμένο σύστημα infotainment PLEOS Connect της Hyundai, το IONIQ 3 αποτυπώνει τη δέσμευση της Hyundai να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ακόμη περισσότερους Ευρωπαίους πελάτες.

Το IONIQ 3 εντάσσεται σε μια γκάμα που προσφέρει στους πελάτες πραγματική ελευθερία επιλογής σε όλο το φάσμα των συστημάτων κίνησης, χάρη στην ευέλικτη στρατηγική της Hyundai. Η εταιρεία διαθέτει οχήματα αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, plug-in hybrid, ηλεκτρικά κυψελών καυσίμου υδρογόνου καθώς και μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η γκάμα έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις διαφορετικές ανάγκες χρήσης και ιδιοκτησίας των πελατών, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία επιλογών.

Ο κ. Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director της UC3, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Hyundai ως επίσημο συνεργάτη του UEFA Champions League. Η Hyundai διαθέτει μια μακρά και αξιόλογη ιστορία υποστήριξης του ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και μια ξεκάθαρη πίστη στη δύναμη του αθλήματος να ενώνει τους ανθρώπους. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μια συνεργασία που θα δώσει ζωή σε αυτή την κοινή φιλοδοξία και θα προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο τα επόμενα χρόνια».