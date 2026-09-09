Athens Καλλιθέα: Επίσημο του Πρεκατέ

Η Athens Καλλιθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού, Βασίλη Πρεκατέ.

Αμυντική ενίσχυση για την Athens Καλλιθέα, καθώς η αθηναϊκή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου στόπερ, Βασίλη Πρεκατέ, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια του συλλόγου στη Superbet League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Βασίλη Πρεκατέ, μετά την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.



Ο Πρεκατές αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κ19 του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το UEFA Youth League τη σεζόν 2023/24, ενώ πανηγύρισε επίσης τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Super League Κ19, από τη σεζόν 2022/23 έως και τη σεζόν 2024/25.



Ο Τρικαλινός αμυντικός απέκτησε την πρώτη του εμπειρία σε επαγγελματικό επίπεδο την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμενος ως δανεικός στα Γιάννινα, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα γκολ.



Καλωσήρθες, Βασίλη.