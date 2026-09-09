Αθλ.διευθυντής Άουγκσμπουργκ: «Ο Γιάκιτς ήθελε περισσότερο χρόνο, ο ΠΑΟΚ του προσφέρει την δυνατότητα»

Οι τοποθετήσεις του αθλητικού διευθυντή της Άουγκσμπουργκ με αφορμή την μετακίνηση του Κριστιάν Γιάκιτς από την Γερμανία στον ΠΑΟΚ.

Ο Κριστιάν Γιάκιτς αφήνει -τουλάχιστον- προσωρινά την Άουγκσμπουργκ και ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία για τον δανεισμό του 29χρονου Κροάτη μέσου.

Στην Άουγκσμπουργκ είχε βρεθεί αρχικά τον Ιανουάριο του 2024, όταν μετακόμισε ως δανεικός από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η παρουσία του στην ομάδα ήταν αρκετή για να οδηγήσει στη συνέχεια στην οριστική απόκτησή του.

Συνολικά, ο Κροάτης κατέγραψε 78 επίσημες συμμετοχές με την Άουγκσμπουργκ, έχοντας στο ενεργητικό του πέντε γκολ και τρεις ασίστ. Πλέον, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του θα γραφτεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Στον ΠΑΟΚ θα βρει μάλιστα ένα γνώριμο πρόσωπο, καθώς στην ομάδα βρίσκεται πλέον και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν στην Άουγκσμπουργκ και πλέον θα είναι ξανά συμπαίκτες, αυτή τη φορά με τον Δικέφαλο.

Από την πλευρά της γερμανικής ομάδας, ο αθλητικός διευθυντής Μπένι Βέμπερ στάθηκε στην επιθυμία του Γιάκιτς για περισσότερο χρόνο συμμετοχής και εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για τον δανεισμό του.

«Ο Κριστιάν ήρθε σε εμάς εκφράζοντας την επιθυμία του να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Μέσα από ανοιχτές και εποικοδομητικές συζητήσεις, βρήκαμε από κοινού μία καλή λύση.

Ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ τού προσφέρει τη δυνατότητα να αποδείξει την αξία του σε ένα νέο περιβάλλον και να πάρει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την προσεχή σεζόν».