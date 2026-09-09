«Ο Ολυμπιακός κινείται για τον Μουαντιλμαντζί της Σάμσουνσπορ»

Για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει επιθετικό, μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, και στα υπόψη βρίσκεται ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι.

Ο 28χρονος φορ αγωνίζεται στη Σάμσουνσπορ από το 2023 και έχει συμβόλαιο έως το 2028 και ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει προσεγγίσει τον παίκτη που είναι θετικός να μετακομίσει στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να πειστούν οι Τούρκοι να τον παραχωρήσουν και οι αξιώσεις τους κυμαίνονται στα 7 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Φέτος έχει μόλις μια συμμετοχή, γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Συνολικά με την ομάδα της Σαμψούντας μετρά 118 συμμετοχές, 44 γκολ και 13 ασίστ.

Παράλληλα, είναι διεθνής με το Τσαντ, μετρώντας 26 ματς και 4 γκολ με το εθνόσημο.

