Ο Μέσι αγόρασε ομάδα στην Ισπανία

Ο Λιονέλ Μέσι συμφώνησε για την αγορά της ισπανικής ομάδας δεύτερης κατηγορίας, Ελντένσε, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Μέσι συμφώνησε κατ' αρχήν να αποκτήσει όλες τις μετοχές που κατέχει ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης «TH Soluciones Group S.A.S.», με μια ανακοίνωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ο κολομβιανός επενδυτικός όμιλος, που ανέλαβε τον έλεγχο της Ελντένσε τον Οκτώβριο του 2025, θα μεταβιβάσει ολόκληρο το μερίδιό του στον Μέσι. Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού (CSD) της Ισπανίας.

Ο Μέσι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την εθνική Αργεντινής, απέκτησε την ισπανική ομάδα πέμπτης κατηγορίας, Κορνέγια, αλλά και την Ντεπορτίβο ΛΣΜ, της τρίτης κατηγορίας της Ουρουγουάης, μαζί με τον φίλο και συμπαίκτη του, Λουίς Σουάρες, στις 16 Απριλίου, ενώ αναμένεται να λάβει μερίδιο στην ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, μόλις λήξει το συμβόλαιό του με τον αμερικανικό σύλλογο.

Η Ελντένσε εδρεύει στην Έλντα, μία μια πόλη περίπου 55.000 κατοίκων στην ανατολική ισπανική επαρχία του Αλικάντε.

Ο σύλλογος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ισπανίας, αλλά, μετά από νέες επενδύσεις, έχει αγωνισθεί στην δεύτερη κατηγορία σε τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν.