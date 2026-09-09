«Συνεδριάζουν στις 5 Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες των ομάδων για το μέλλον της Euroleague»

Στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία θα συνεδριάσουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων στις 5 Οκτωβρίου για το μέλλον της Euroleague.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta Dello Sport», στο ξενοδοχείο 5 αστέρων «Villa d’Este» θα συναντηθούν οι ιδιοκτήτες των συλλόγων-μετόχων της διοργάνωσης, ώστε να συζητήσουν για το μέλλον της Euroleague.

Σκοπός της συνεδρίασης θα είναι να τεθεί στο τραπέζι το θέμα της συνεργασίας με το NBA Europe και μία πιθανή πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ακόμα και για εξαγορά της λίγκας.

Σε διαφορετική περίπτωση θα μπει κανονικά σε λειτουργία το σχέδιο που ανέφερε ο Τσους Μπουένο με την επέκταση της Euroleague και τη δημιουργία franchise.