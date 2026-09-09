Χούμελς για Καρέτσα: «Ένιωσα ένα ρίγος, ανατρίχιασα»

Ο Ματς Χούμελς αναφέρθηκε στο περιστατικό του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω αδιαθεσίας στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, με τον πρώην παίκτη των Βεστφαλών να μιλάει για… ανατριχίλα.

Παρά τη νίκη της Ντόρτμουντ επί της Βιγιαρεάλ με 3-1 στη Γερμανία για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο αγώνας επισκιάστηκε από την αδιαθεσία που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο 23ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής αντιμετώπισε ένα θέμα με το κυκλοφοριακό του σύστημα, όπως ανέφερε ο γερμανικός σύλλογος, το οποίο τον ανάγκασε να ξαπλώσει στο χορτάρι και να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που έκανε το γήπεδο να... παγώσει.

Η Ντόρτμουντ παρόλα αυτά καθησύχασε τον κόσμο λίγο αργότερα, τονίζοντας ότι ο 18χρονος είναι καλά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Με αφορμή το εν λόγω περιστατικό, ο πρώην παίκτης των Βεστφαλών, Ματς Χούμελς, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής στο «Amazon Prime Sports», αναφέρθηκε στο ρίγος που τον διαπέρασε, αλλά και στην ανατριχίλα που ένιωσε.

«Όταν οι γιατροί δεν εξέτασαν καθόλου τα πόδια του και επικεντρώθηκαν μόνο στο πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος στη σπονδυλική μου στήλη, ανατρίχιασα. Δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο σε κανέναν. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες που έπρεπε να δούμε εκεί», τόνισε ο θρύλος της Ντόρτμουντ.

«Δεν το πρόσεξες πραγματικά αν βρισκόσουν στο γήπεδο. Νομίζω ότι διαφορετικά οι παίκτες θα τον είχαν πλησιάσει κι αυτοί. Φυσικά, ελπίζω απλώς να είναι καλά. Δεν είναι κάτι που θα ευχόμασταν σε κανέναν, αλλά σίγουρα όχι σε έναν 18χρονο που παίζει τον πρώτο του αγώνα στο Champions League. Οπότε, φυσικά, ελπίζω να ήταν απλώς μια μικρή περίπτωση ζάλης ή κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε ο 37χρόνος πρώην αμυντικός.