Αυλαία με ντέρμπι ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β στην Τούμπα

Το ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β ολοκληρώνει σήμερα την πρεμιέρα της Superbet League 2.

Με το ντέρμπι των ομάδων Β του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα, πέφτει σήμερα η αυλαία της 1ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Οι δύο ομάδες έχουν κρατήσει τους προπονητές από πέρυσι, οι «ασπρόμαυροι» τον Ντάνι Πονζ και οι «ερυθρόλευκοι» τον Άλβαρο Ρούμπιο και ελπίζουν να ξεκινήσουν με το δεξί τη σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2:

Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-1

Πανιώνιος - Αστέρας Aktor Β 2-0

ΑΕΛ Novibet - Αναγέννηση Καρδίτσας1-1

Μαρκό - Πανσερραϊκός 1-0

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1

Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

