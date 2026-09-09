«Δεν προχωράει των Πιερό και Μορόν στην ΑΕ Λεμεσού»

Η ΑΕ Λεμεσού είχε δείξει ενδιαφέρον για τους επιθετικούς της ΑΕΚ και του Άρη, αλλά καμία υπόθεση δεν θα προχωρήσει, όπως αναφέρουν στην Κύπρο.

Η ομάδα της Λεμεσού υπέστη διπλό πλήγμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος καθώς τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο σκόρερ της στο ματς με την Ανόρθωση και μάλιστα θα μείνουν εκτός δράσης για έξι μήνες!

Άμεσα η ΑΕΛ βγήκε στην αγορά για να καλύψει το κενό τους και στράφηκε σε δύο... ελληνικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα χτύπησε την πόρτα της ΑΕΚ για τον Φραντζί Πιερό και του Άρη για τον Λορέν Μορόν καθώς δεν υπολογίζονται, αλλά καμία από τις δύο υποθέσεις δεν μπόρεσε να προχωρήσει όπως αναφέρουν στη Μεγαλόνησιο και στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις.